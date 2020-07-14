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Aktüel

ABD-Kanada sınırının kapalı tutulması kararı bir ay uzatıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 18:51:53 -
ABD-Kanada sınırının kapalı tutulması kararı bir ay uzatıldı

ANKARA (AA) - ABD ile Kanada arasındaki sınırın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorunlu olmayan geçişler için kapalı tutulması kararının 21 Ağustos'a kadar uzatıldığı bildirildi.

Kanada merkezli CTV News'in haberine göre, iki ülke arasındaki sınırın kapalı tutulması kararı bir ay süreyle uzatıldı.

Sınır geçişlerinin durdurulmasına rağmen ticari geçişlere ve sağlık çalışanlarının seyahat etmesine izin veriliyor.

Kanada'ya ticari olmayan giriş yapanlardan da 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalmaları isteniyor.

Kanada ile ABD arasındaki sınır, Kovid-19 salgınının başladığı martta zorunlu olmayan geçişler için önce 21 Haziran'a kadar kapatılmış, ardından da bu karar 21 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

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