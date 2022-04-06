ABD izin vermişti! Türkiye'den resmen ATAK helikopterleri aldılar

İlk kez ihracatı yapılan ATAK helikopterleri için Filipinler’de teslim töreni yapıldı. Filipinler’e toplam 6 adet ATAK helikopteri teslimatı yapılacak. Filipinler'in başkenti Manila'daki teslim törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir katıldı.

Göklerdeki gururumuz ATAK taarruz helikopteri ilk kez ihraç edildi. Atak helikopteri, Filipinler'e teslim edildi.

Filipinler'in başkenti Manila'daki teslim törenine Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir katıldı.

Demir törende yaptığı konuşmada "İki ülke arasındaki yakın ilişkilerimizi yeni bir ufka taşıyoruz" dedi. ATAK helikopterinin sınıfının en iyilerinden olduğunun altını çizen Demir şunları söyledi:

"Türk savunma sanayini geliştirmek aynı zamanda Filipinler gibi dost ülkelere bir davetiyedir. Birçok başarıya birlikte imza atabiliriz."

Filipinler 6 adet ATAK helikopteri alacak

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, ABD yapımı Apache veya Viper saldırı helikopterleri yerine Türk yapımı ATAK saldırı helikopterlerinin satın alacağını açıkladı.