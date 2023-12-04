ABD İsrail'e verilen istihbaratta seçiciymiş! Yersen!

Turner, CBS televizyon kanalında yayınlanan "Face the Nation" programına konuk oldu.

ABD'nin İsrail istihbaratına Hamas liderlerinin izinin sürülmesinde yardımcı olduğunu belirten Turner, "Size şunu söyleyebilirim ki, verilen bilgiler konusunda seçici davranıyoruz." dedi.

Turner, "Belirli bir kişiyi tanımlamaya çalışmak, konumu ve operasyonları hakkında bilgi sağlamak başka, bir operasyon yönetmek başka bir şeydir. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William J. Burns, (İsrail'e) istihbaratımıza doğrudan erişim vermediğimiz konusunda çok netti. Bu da bize ihtiyatlı olma imkanı veriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail istihbaratının 7 Ekim'de Hamas'ın saldırılarındaki eksikliklerini görmenin "şaşırtıcı" olduğunu ifade eden Turner, "Bence gördüğünüz şey İsrail ve İsrail'in istihbaratının bu düzeyde bir tehdit olasılığını genel olarak göz ardı etmesiydi ki bu da gerçekten burada meydana gelen tam bir çöküşe işaret ediyor. Bu durum kurumsal bir önyargıdan kaynaklanmış olabilir ancak bunu bu kadar tehlikeli kılan diğer bir husus da 7 Ekim olayları başladığında dahi güçlerinin tepki vermemiş olması. Sadece bunu önleyecek istihbarat kabiliyetine değil, karşılık verecek konuşlanma kabiliyetine de sahip değillerdi." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

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İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 72, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 523’e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.

Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan’ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.