ABD ve İsrail protesto edildi! İsveç’te Nobel yemek sırasında:  İsrail'e Gazze'de katliama son ver çağrısı...

Stockholm’de Nobel yemeği sırasında toplanan göstericiler, İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarına ve ABD’nin Venezuela’ya müdahale hazırlığını protesto etti. Grup adına açıklama yapan kişi Venezuela'nın Amerikan askeri müdahale hazırlığını memnuniyetle karşılayan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kutlanan bir kadın çağrısı yapıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Nobel ödülü töreni sonrası verilen geleneksel Nobel yemeği sırasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2 yıl aşkın süredir düzenlediği saldırılar ile ABD'nin Venezuela'ya saldırı hazırlığı protesto edildi. İsrail'e Gazze'de katliama son ver çağrısı yapıldı.

İsveç Kralı 16. Carl Gustaf tarafından Nobel yemeğinin verildiği Stockholm Belediye binasının önünde toplanan göstericiler, ABD, İsrail ve İsveç aleyhine İsveççe ve İngilizce "Gazze'de soykırımı durdurun" ve "Venezuela'ya dokunma" sloganları attı.

Göstericiler, Nobel ödüllerinin ABD tarafından finanse edildiğini savunarak, İsrail'e olan desteğinden dolayı ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) dikkat çekildi.

Protestoda "İsrail Filistin'den defol, Gazze'ye yönelik abluka kaldırılsın", "Venezuela'da savaşa hayır", "Gazze'de soykırımı durdurun", "İşgale son verin" ve "Siviller öldürürlerken Nobel ödül töreni yapılamaz" yazılı döviz ve pankartlar taşındı. 

 Tansiyonu artıran Machado'ya verilen ödül

Filistin bayrakları taşıyan protestocular, 2025 Nobel Barış Ödülü'ne, iki yılı aşkın süredir Gazze'de soykırım yapan İsrail'e destek veren Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado'nun layık görülmesine de tepki gösterdi.

Grup adına yapılan açıklamada, Machado için "Ödülünü ABD Başkanı Donald Trump'a ithaf eden ve Venezuela'nın Amerikan askeri müdahale hazırlığını memnuniyetle karşılayan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kutlanan bir kadın." ifadesi kullanıldı.

 

İsrail'in, Filistin'le 10 Ekim'de yapılan barış anlaşmasına uymadığı vurgulanan açıklamada, "Gazze ve Batı Şeria'da ateşkes yok. Orada İsrail, saldırılara ve kan dökmeye devam ediyor. İşgal devam ediyor." sözlerine yer verildi.

Stockholm'de, 2025 fizik, tıp, kimya, ekonomi ve edebiyat dallarındaki Nobel Ödülleri, törenle sahiplerine bugün takdim edilmişti.

