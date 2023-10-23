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Dünya ABD, İsrail katliamına dahil olmak için bahane arıyor!
Dünya

ABD, İsrail katliamına dahil olmak için bahane arıyor!

Yeniakit Publisher
2023-10-23 16:43:00 -
ABD, İsrail katliamına dahil olmak için bahane arıyor!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların tırmanması halinde Orta Doğu'daki Amerikan güçlerini ve personellerini korumaya hazır olduklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin, İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların tırmanması halinde Orta Doğu'daki Amerikan güçlerini ve personellerini korumaya hazır olduklarını bildirdi.

NBC televizyon kanalının "Meet the Press" adlı programına katılan Blinken, ABD'nin İsrail-Filistin çatışmasının, "İran'ın müdahalesiyle tırmanmasını beklediğini" belirterek, Biden yönetiminin, bölgedeki ABD personeli ya da silahlı kuvvetlerinin "herhangi bir düşmanca eylemin hedefi olması halinde karşılık vermeye hazır olduğunu" vurguladı.

Blinken, "İstediğimiz şey bu değil. Biz, gerilimin tırmanmasını istemiyoruz. Kuvvetlerimizin ya da personelimizin ateş altında kalmasını istemiyoruz ama böyle bir şey olursa, buna hazırız." değerlendirmesinde bulunarak, kimsenin savaşta ikinci ya da üçüncü bir cephe görmek istemediğinin altını çizdi.

İranlı yetkililerin, bölgedeki ABD güçlerine ve personellerine yönelik saldırılarını artırmasını beklediklerini aktaran Blinken, bu kişilerin güvenliklerini sağlamak ve "gerektiğinde kararlı şekilde karşılık verebilmek" için gerekli adımların atıldığını dile getirdi.

Bölgeye, ek askeri unsurlar konuşlandırıldı

Blinken, bölgeye 2 uçak gemisi görev grubu da dahil olmak üzere ek askeri unsurlar konuşlandırıldığını aktararak, "(Bunu) kışkırtmak için değil caydırmak ve herhangi biri bir şey yapmaya kalkışırsa orada olduğumuzu açıkça göstermek için yaptık." dedi.
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ABD Dışişleri Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, kritik görevlerde bulunmayan personele, ABD'nin Erbil Büyükelçiliğinden ve Erbil Başkonsolosluğundan ayrılmalarının emredildiği aktarılmıştı.

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