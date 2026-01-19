  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dolar çöküşte: Küresel belirsizlik sürüyor Asya'dan büyüme sinyali 19 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 19 Ocak 2020: Abdülkerim Çevik'in vefatı (Medrese Hocası) AB'den Trump'a misilleme Zelenskiy yine ağlamaya başladı "Kadın konusunda tek temiz anlayış İslam’dır" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Suriye'deki ateşkese ilişkin açıklama! Alparslan Kuytul’un bir atmasyonu daha çürütüldü! Ulan bir kere de tutturur insan Özlem Gürses'den büyük skandal: Sen kimn 'Sözcü'süsün Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan tarihi mesaj: "Bu tüm Suriyelilerin kazancıdır!"
Dünya ABD İran'ı vurmayı erteledi! Ama erteleme sebebi geri adım değil!
Dünya

ABD İran'ı vurmayı erteledi! Ama erteleme sebebi geri adım değil!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD İran'ı vurmayı erteledi! Ama erteleme sebebi geri adım değil!

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlemeyi öngördüğü saldırının ertelendiği bildirildi. Stratejik kaynaklar, bu gecikmenin bir geri adım değil, Tahran rejimine yönelik nihai ve çok daha yıkıcı bir darbe indirmek amacıyla yürütülen geniş çaplı hazırlık sürecinin bir parçası olduğunu öne sürüyor.

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlemeyi öngördüğü saldırının ertelendiği bildirildi. Stratejik kaynaklar, bu gecikmenin bir geri adım değil, Tahran rejimine yönelik nihai ve çok daha yıkıcı bir darbe indirmek amacıyla yürütülen geniş çaplı hazırlık sürecinin bir parçası olduğunu öne sürüyor.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik planladıkları saldırıyı, "daha büyük bir saldırıya hazırlık yapmak için" ertelediği rapor edildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail, "sınırlı bir operasyonun İran'ın güçlü bir tepkisine yol açacağı" yönündeki değerlendirmenin ardından, İran'a yönelik olası bir saldırının ertelenmesini istedi.

İsrail'in söz konusu adımı "daha sonraki bir zamanda geniş çaplı bir saldırıya hazırlanmak için attığı" rapor edildi.

Söz konusu raporlar, geçtiğimiz hafta İsrail'in müttefiki ABD'den "İran'a saldırmaktan kaçınmasını istediği" iddialarının ardından geldi. İsrail'in "İran'ın yeterince zayıflamamış olduğunu" düşündüğü ve "ABD saldırılarının kesin bir darbe vuramayacağını" değerlendirdiği ifade edilmişi.

 

ABD'nin Katar ve Suudi Arabistan gibi Arap müttefikleri de bölgede daha fazla istikrarsızlık yaşanmasından korkarak benzer bir talepte bulunmuştu.

CNN'in ismini vermediği yetkililere dayandırdığı habere göre İsrail ayrıca füze savunma sistemlerinin çok fazla kullanıldığı için İran'ın olası bir misillemesiyle baş edemeyecek durumda olmasından endişe duyuyor.

İsrail kamu yayın kuruluşu Kan'ın haberine göre, Tel Aviv, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı askeri harekâtı hala değerlendirdiğini düşünüyor" ve "nihai kararın Tahran'la iletişimin seyrine ve olası bir gerilimin hedeflerine bağlı olduğunu" belirtiyor.

Buna ek olarak, İsrailli güvenlik yetkililerinin "şu anda bölgede konuşlanmış olan ABD güçlerinin İran rejimini tamamen devirecek bir askeri operasyon gerçekleştirmek için yetersiz olduğuna inandıkları" bildiriliyor.

Kan, İsrailli üst düzey askeri yetkililerin birkaç gün önce ABD'li mevkidaşlarıyla İran'a yönelik olası bir saldırının yansımalarını görüşmek üzere bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de rapor etti.

Kaynak: Mepa News

İsrailli aşırı sağcı Bakan Smotrich’ten skandal çağrı
İsrailli aşırı sağcı Bakan Smotrich’ten skandal çağrı

Dünya

İsrailli aşırı sağcı Bakan Smotrich’ten skandal çağrı

İsrail, işgal altındaki Batı Yaka'da Filistinlilere ait 700 dönüm araziye el koydu Siyonist virüs yayılıyor
İsrail, işgal altındaki Batı Yaka'da Filistinlilere ait 700 dönüm araziye el koydu Siyonist virüs yayılıyor

Gündem

İsrail, işgal altındaki Batı Yaka'da Filistinlilere ait 700 dönüm araziye el koydu Siyonist virüs yayılıyor

O ülkede İsrailliler ormanı yakarken yakalandı!
O ülkede İsrailliler ormanı yakarken yakalandı!

Dünya

O ülkede İsrailliler ormanı yakarken yakalandı!

{relation id:1977512 slug:'israilli-asiri-sagci-bakan-smotrichten-skandal-cagri'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

76

rejim devrilsin bunu halk yapsın ama işgale asla hayır zatren amacınız iran rejimini devirip batı yanlısı bir rejim getirerek rusyaya karşı yecüc mecüc savaşı çıkartmak bunu zaten jonh hhagee söylemişti türkiyede azerbaycanda tüm türk ülkeleride dahil olacak bu savaşa ama akılları bir karış havada
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23