ABD İran'ı vurmayı erteledi! Ama erteleme sebebi geri adım değil!

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlemeyi öngördüğü saldırının ertelendiği bildirildi. Stratejik kaynaklar, bu gecikmenin bir geri adım değil, Tahran rejimine yönelik nihai ve çok daha yıkıcı bir darbe indirmek amacıyla yürütülen geniş çaplı hazırlık sürecinin bir parçası olduğunu öne sürüyor.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik planladıkları saldırıyı, "daha büyük bir saldırıya hazırlık yapmak için" ertelediği rapor edildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail, "sınırlı bir operasyonun İran'ın güçlü bir tepkisine yol açacağı" yönündeki değerlendirmenin ardından, İran'a yönelik olası bir saldırının ertelenmesini istedi.

İsrail'in söz konusu adımı "daha sonraki bir zamanda geniş çaplı bir saldırıya hazırlanmak için attığı" rapor edildi.

Söz konusu raporlar, geçtiğimiz hafta İsrail'in müttefiki ABD'den "İran'a saldırmaktan kaçınmasını istediği" iddialarının ardından geldi. İsrail'in "İran'ın yeterince zayıflamamış olduğunu" düşündüğü ve "ABD saldırılarının kesin bir darbe vuramayacağını" değerlendirdiği ifade edilmişi.

ABD'nin Katar ve Suudi Arabistan gibi Arap müttefikleri de bölgede daha fazla istikrarsızlık yaşanmasından korkarak benzer bir talepte bulunmuştu.

CNN'in ismini vermediği yetkililere dayandırdığı habere göre İsrail ayrıca füze savunma sistemlerinin çok fazla kullanıldığı için İran'ın olası bir misillemesiyle baş edemeyecek durumda olmasından endişe duyuyor.

İsrail kamu yayın kuruluşu Kan'ın haberine göre, Tel Aviv, "ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı askeri harekâtı hala değerlendirdiğini düşünüyor" ve "nihai kararın Tahran'la iletişimin seyrine ve olası bir gerilimin hedeflerine bağlı olduğunu" belirtiyor.

Buna ek olarak, İsrailli güvenlik yetkililerinin "şu anda bölgede konuşlanmış olan ABD güçlerinin İran rejimini tamamen devirecek bir askeri operasyon gerçekleştirmek için yetersiz olduğuna inandıkları" bildiriliyor.

Kan, İsrailli üst düzey askeri yetkililerin birkaç gün önce ABD'li mevkidaşlarıyla İran'a yönelik olası bir saldırının yansımalarını görüşmek üzere bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini de rapor etti.

Kaynak: Mepa News

