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Dünya ABD İran'dan Yemen'e kaçırılan silahlara el koydu
Dünya

ABD İran'dan Yemen'e kaçırılan silahlara el koydu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde İran'dan Yemen'e kaçırılan silah ve mühimmata el konulduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 07:10:00 -
ABD İran'dan Yemen'e kaçırılan silahlara el koydu

CENTCOM'un sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 15 Ocak'ta Umman Körfezi'nde düzenlenen operasyonda 3 binin üzerinde tüfek, 578 bin mermi ve 23 güdümlü tanksavar füzesinin ele geçirildiği belirtildi.

CENTCOM güçlerinin Umman Körfezi'nde 6 Ocak'ta da bir balıkçı teknesinde İran'dan Yemen'e kaçırılan 2 bin 100'ün üzerinde silah ele geçirdiği kaydedilen açıklamada, son iki ayda yapılan dört operasyonda 5 binden fazla silah ile 1,6 milyon merminin Yemen'e girişinin engellendiği aktarıldı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Danışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Abdulmelik el-Mihlafi de 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Yemen ile Umman arasındaki Şahn Sınır Kapısı'nda Husilerin kullandığı 100 adet İran insansız hava aracı (İHA) motoru yakalandığını duyurmuştu.

Ele geçirilen İHA motorları ile ilgili uluslararası soruşturma başlatılmasını isteyen Mihlafi, söz konusu sevkiyata kimlerin göz yumduğu, yardım ettiği ve kolaylaştırdığının ortaya çıkarılması gerektiğini kaydetmişti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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