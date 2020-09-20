ABD, İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe soktu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Tahran yönetimine uygulanan yeni yaptırımlara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İran'ın Batılı ülkelerle nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planında (JCPOA) belirtilen yükümlülüklere uymadığını savunan Pompeo, "Gösterilen tavizler bu tür rejimleri tarih boyunca güçlendirmiştir" dedi.

Bu nedenle Pompeo, ABD olarak bugün itibariyle BM Güvenlik Konseyi tarafından iptal edilen yaptırımları yeniden hayata geçirdiklerini belirterek, BM Güvenlik Konseyi'nin 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 ve 1929. sayılı kararlarında geçen tüm yaptırımları uygulayacaklarını kaydetti.

Pompeo şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın JCPOA'da belirtilen yükümlülükleri yerine getirmedeki düşük performansı ve Güvenlik Konseyi'nin İran'a uyguladığı silah yaptırımlarını 13 yıl uzatmaması ABD'nin bu kararı almasına neden oldu. Güvenlik Konseyi'nin eylemsizliği,İran’ın 18 Ekim’de konvansiyonel silahlar satın almasının önünü açacaktı. Neyse ki ABD bunun olmasını engellemek için gerekli önlemleri aldı."

Pompeo ise, tüm BM ülkelerini yeni yaptırım kararlarına uymaya çağırdı ve silah ambargosunun yanı sıra İran'ın uranyum zenginleştirme ve işleme gibi faaliyetlerinin yasaklanmasını ve balistik füze testlerinin askıya alınmasını içerdiğini belirtti..

Pompeo, BM ülkelerinin buna uymaması ve belirtilen konularda İran ile işbirliği yapmaları halinde bu ülkelere de yaptırım uygulayacaklarını belirterek, "Bugünkü yaptırımların uygulanması uluslararası barış ve güvenlik içindir. 2015 nükleer anlaşması, İran'ı söz verildiği gibi uluslararası topluluğa katılmaya teşvik etmedi. Bunun yerine mollalar zenginliklerini Yemen, Irak, Lübnan ve Suriye'de ölüm ve yıkımı artırmak için kullandılar . "Dedi.

ABD daha önce İran'ın JCPOA'da belirtilen uranyum stokunu 10 kat aştığını iddia etmiş ve BM Güvenlik Konseyi'ni "buna tolerans göstermekle" suçlamıştı.

Ancak E3 ve Fransa, Almanya ve İtalya'dan oluşan diğer üye ülkeler ABD'nin yaptırım kararlarını reddettiler ve İran ile müzakere yolunu tercih ettiklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (UNSC), İran'ın nükleer faaliyetlerini denetlemek, düzenlemek ve yaptırımları kaldırmak amacıyla 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (UNSC) yanı sıra Almanya ve AB ve İran'ın daimi üyeleri İmzalamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın iktidara gelmesi ile Washington anlaşmadan çekildi ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başladı. Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmalarını isteyen ancak yapmayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini ve anlaşmadan doğan tüm taahhütleri 5 Ocak'ta askıya aldığını duyurdu.

ABD, BMGK'nin İran'a uyguladığı ve süresi 18 Ekim'de sona erecek olan 13 yıllık silah ambargosunu yenilemek istiyor. Geçen ay çabaları başarısızlıkla sonuçlanan ABD, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek, 2231 sayılı konseyin kararıyla kaldırılan tüm yaptırımların yeniden uygulanmasına izin veren mekanizmayı uygulamakla tehdit etmişti.

İran'la anlaşmaya taraf olan AB, Rusya ve Çin, ABD'nin 2018 yılında İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımlara izin veren mekanizmayı uygulayamayacağını belirtiyor.