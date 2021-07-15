  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
O isim seçimlere katılmayacak!
Üzerlerinden uyuşturucu çıkmıştı! Karar verildi
İsrail İran’a mı saldıracak? Terör ülkesinin askerleri bütçe artırımı istiyor
Sudan açıkladı: Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya et ihraç edeceğiz
Dünya ABD İran’a o konuda izin verdi!
Dünya

ABD İran’a o konuda izin verdi!

ABD, İran'ın yaptırımlar kapsamında dondurulan fonlarından İran'ın Japonya ve Güney Kore'ye olan borçlarını ödemesine izin verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 16:12:00 -
ABD İran’a o konuda izin verdi!

ABD tarafından yapılan resmi açıklamada İran'ın yaptırımlar kapsamında dondurulan fonlarından İran'ın Japonya ve Güney Kore'ye olan borçlarını ödemesine izin verileceği belirtildi.

Bu açıklamanın ABD ve İran arasında AB üzerinden süren nükleer müzakereler esnasında gerçekleşmesi dikkat çekti

Açıklama, müzakerelerin olumlu sürdüğünün, müzakerelerde ilerleme olduğunun işareti olarak değerlendirildi.

ABD'nin yaptırımları uyarınca İran banka hesaplarıyla iş yapan yabancı şirketler, ABD makamlarınca cezalandırılıyor ve yaptırıma tabi tutuluyor.

ABD'nin bu şekilde tek taraflı bir cezalandırmaya gitmesi Avrupa ülkeleri de dahil uluslararası çevrelerde eleştiriliyor.

Çünkü İran'a 2010'da uygulanma kararı alınan yaptırımlar BM kararıyla gerçekleşmişken, 2018'de ABD'nin uygulamaya başladığı yaptırımlar BM kararıyla gerçekleşmiş değil.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay