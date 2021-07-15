ABD İran’a o konuda izin verdi!
ABD, İran'ın yaptırımlar kapsamında dondurulan fonlarından İran'ın Japonya ve Güney Kore'ye olan borçlarını ödemesine izin verdi.
ABD tarafından yapılan resmi açıklamada İran'ın yaptırımlar kapsamında dondurulan fonlarından İran'ın Japonya ve Güney Kore'ye olan borçlarını ödemesine izin verileceği belirtildi.
Bu açıklamanın ABD ve İran arasında AB üzerinden süren nükleer müzakereler esnasında gerçekleşmesi dikkat çekti
Açıklama, müzakerelerin olumlu sürdüğünün, müzakerelerde ilerleme olduğunun işareti olarak değerlendirildi.
ABD'nin yaptırımları uyarınca İran banka hesaplarıyla iş yapan yabancı şirketler, ABD makamlarınca cezalandırılıyor ve yaptırıma tabi tutuluyor.
ABD'nin bu şekilde tek taraflı bir cezalandırmaya gitmesi Avrupa ülkeleri de dahil uluslararası çevrelerde eleştiriliyor.
Çünkü İran'a 2010'da uygulanma kararı alınan yaptırımlar BM kararıyla gerçekleşmişken, 2018'de ABD'nin uygulamaya başladığı yaptırımlar BM kararıyla gerçekleşmiş değil.