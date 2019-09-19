0553 313 94 23

ABD İran'a karşı uluslararası koalisyon peşinde

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerinin vurulmasından sorumlu tuttukları İran'a karşı uluslararası bir koalisyon kurma çabasında olduklarını ve "barışçıl bir çözüm" amaçladıklarını söyledi.

19 Eylül 2019 Perşembe 20:33
ABD İran'a karşı uluslararası koalisyon peşinde

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinin vurulmasının ardından Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaretlerde bulundu.

Bakan Pompeo, Abu Dabi'den ayrılışında uçakta basın mensuplarına konuştu.

Söz konusu saldırının arkasında İran'ın olduğuna inandıklarını bir kez daha vurgulayan Pompeo, İran'a karşı alınacak gerekli tedbirleri hem Riyad hem de Abu Dabi'de konuştuklarını dile getirdi.

"Barışçıl bir çözüm istiyoruz"

Pompeo, ABD ile İran arasında halen bir anlaşmanın mümkün olup olmadığına ilişkin bir soruya, "Başkan Trump'ın istediği şey budur. Açıkçası barışçıl bir çözüm istiyoruz ve bunu da gösterdiğimizi düşünüyorum. Onlar (İran) bir Amerikan insansız hava aracını düşürdüler, şimdi de enerji kaynaklarına çok büyük bir saldırı düzenlediler ve biz hala bir koalisyon kurmaya çalışıyoruz." yanıtını verdi.

İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in savaşa yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Pompeo, şu değerlendirmede bulundu:

"Buraya diplomasi için geldim. İran Dışişleri Bakanı topyekün savaş ve son Amerikalıya kadar savaşma tehditleri savururken biz barışı amaçlayan ve bu soruna barışçıl bir çözüm öneren bir koalisyon üzerinde çalışıyoruz. Başkan Trump'ın benden yapmamı istediği şey budur, umarım İran İslam Cumhuriyeti de bunu böyle görür. Onun (Zarif'in) sözlerinden bu sonuç çıkmıyor ama umarım durum böyledir."

Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te düzenlenen SİHA saldırısı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Saldırının ardında İran olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken yaptığı açıklamada, bir kez daha petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" sözleriyle tanımlamıştı. Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. İran yönetimi ise Yemen'de Husilere destek veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 20:33
  1. ABD
  2. İran
  3. Mike Pompeo
  4. Suudi Arabistan
  5. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Netanyahu'nun Trump'a yanlış bilgiler verdiği iddia edildi
    1. Netanyahu'nun Trump'a yanlış bilgiler..
    2. ABD'de Elektronik Sigara Kaynaklı..
    3. EYT'de son durum ne? Emeklilikte Yaşa..
    4. Selçuk Bayraktar kimdir kaç yaşında? |..
    5. ABD İran'a karşı uluslararası..
    6. Cuma günü neden değerli ve mübarek bir..
    7. Tuzla'daki büyük fabrika yangınını o..
    8. Bunlar nasıl gazi? Sunucuyu başörtülü..
    9. İlk yerli uçan arabaya ismi verilen..
    10. Çatı katında panter şoku
    11. ABD'nin oyalamasına yönelik Bakan..
    12. Şehriyeli bulgur pilavı nasıl yapılır?..
    13. Evde kayısı reçeli nasıl yapılır? |..
    14. Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili önemli..
    15. Arda Ayten kimdir? | Kim Milyoner..
    16. Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ne..
    17. Alanyaspor'dan 'kural hatası'..
    18. Şehit Eren Bülbül’ün annesinden..
    19. Getafe Trabzonspor maçı canlı takip
    20. Çocuk parası nedir? | Çocuk parası ne..
    21. YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? | 2019..
    22. 2019 YÖKDİL ne zaman? | YÖKDİL..
    23. FETÖ'cü Hakan Şükür spor yorumculuğuna..
    24. KYK burs başvuruları ne zaman..
    25. KYK burs ve kredisi hangi durumlarda..
    26. MHP’den Fettah Tamince açıklaması:..
    27. Rusya ve Çin'den İdlib vetosu
    28. Getafe Trabzonspor maçı ilk 11'leri
    29. Atletico Madrid'de Celta Vigo mesaisi..
    30. Ceviz lekesi giysiden nasıl çıkar?
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    Sütçü İmam, Tilki’yi Maraş’a sokmadı
    Flaş iddia! 'MHP'li üç isim kabineye girecek'
    Flaş iddia! 'MHP'li üç isim kabineye girecek'
    Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den istifa etti
    Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den istifa etti
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    Almanya'dan '15 Temmuz' itirafı! Açık açık söyledi
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"
    İSPARK görevlisinden 'Boş yer var mı?' diyen araç sahibine skandal cevap: "Gabar'da var, Kato'da var"

    Günün Karikatürü

    20 Eylul 2019
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    Davutoğlu’nun yeni parti binasının kirasını kimler ödüyor?
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!
    "TİKTOK” kullananlara geçmiş olsun!