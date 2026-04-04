ABD-İRAN savaşı mutfağı vurdu: Gıda fiyatlarında küresel kriz kapıda

Endeks verilerine göre Mart ayında en yüksek artışlar temel gıda maddelerinde yaşandı. Bitkisel yağ fiyatları %5 oranında artarken, şeker fiyatlarındaki artış %7'yi buldu. Uzmanlar; yakıt, gübre ve elektrik maliyetlerindeki artışın gıda üretimini ve taşımacılığını doğrudan etkilediğine, bu durumun küresel gıda enflasyonunu daha da körükleyebileceğine dikkat çekiyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki kriz derinleşiyor

Dünya gübre üretiminin yaklaşık üçte birinin sevkiyat noktası olan Hürmüz Boğazı'nın savaş nedeniyle fiilen kapanması, krizi derinleştiren en önemli etkenlerden biri oldu. BM projeksiyonlarına göre, krizin bu şekilde devam etmesi halinde 2026 yılının ilk yarısında küresel fiyatların ortalama %15 ila %20 daha yüksek seviyelere ulaşabileceği öngörülüyor.

Küresel buğday arzı tehlikede

Mart ayında küresel buğday fiyatları da %4,3 oranında yükseldi. Bu artışta; ABD’deki kuraklık ve kötüleşen ürün koşullarının yanı sıra, Avustralya’da yükselen gübre maliyetleri nedeniyle ekim alanlarının daralması etkili oldu.

İngiltere'de yaşam maliyeti alarmı

Gıda krizinin en çok hissedildiği ülkelerden biri olan İngiltere’de, Gıda ve İçecek Federasyonu 2026 sonuna kadar fiyatların en az %9 artabileceğini açıkladı. Bu rakam, çatışma öncesi yapılan tahminlerin neredeyse üç katına tekabül ediyor. İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, yaşam maliyetini düşürmek amacıyla ülkenin dev perakende zincirlerinin yöneticileriyle acil bir toplantı gerçekleştirirken, piyasa beklentileri enflasyonun önümüzdeki yıl boyunca yükselmeye devam edeceği yönünde birleşiyor.