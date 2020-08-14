  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

ABD İran petrolü taşıyan 4 tanker gemiye el koydu

ABD yönetiminin, İran petrolünü taşıyan tanker gemilere, bu ülkeye yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle el koyduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 10:33:00 -
ABD İran petrolü taşıyan 4 tanker gemiye el koydu

Wall Street Journal'ın ABD'li üst düzey yetkililere atıfta bulunduğu haberine göre, ABD'li savcılar geçen ay İran'ın Venezuela'ya petrol gönderdiği 4 tankeri ele geçirmek için dava açtı.

Geçtiğimiz günlerde Luna, Pandi, Bering ve Bella adlı 4 geminin açık denizde ele geçirildiği ve gemilerin Houston, Teksas limanına doğru yola çıktığı kaydedildi.

Gemileri ele geçirmek için askeri güç kullanılmadığını belirten yetkililer, gemilere İran'a yaptırımlarla el konulduğunu açıkladı.

Bu olay ile ABD ilk kez İran petrolü taşıyan gemilere el koydu.

ABD'nin nükleer programı nedeniyle İran'a uyguladığı yaptırımlar kapsamında İran'ın petrol gelirlerinin kısılması hedefleniyor. İran ise nükleer programını "barışçıl nedenlerle" yürüttüğünü belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere'de Diriliş Ertuğrul için dikkat çeken sözler
Medya

İngiltere'de Diriliş Ertuğrul için dikkat çeken sözler

İngiltere'nin önemli gazetelerinden Guardian'da yayımlanan bir yazıda yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisini..
Cüneyt Özdemir fena patladı: Bunlar gerizekalı
Gündem

Cüneyt Özdemir fena patladı: Bunlar gerizekalı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medyada sürekli olarak rakı fotoğrafı paylaşanlara 'Siz gerizekalısınız' diyerek tepki gösterdi.
Aliyev ile Putin'in görüşmesine ilişkin yeni detay ortaya çıktı! Rusya'dan Ermenistan'a 400 tondan fazla...
Dünya

Aliyev ile Putin'in görüşmesine ilişkin yeni detay ortaya çıktı! Rusya'dan Ermenistan'a 400 tondan fazla...

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak, çatışmalar sona erdikten sonra Rusya'nın..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı