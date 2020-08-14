ABD İran petrolü taşıyan 4 tanker gemiye el koydu
ABD yönetiminin, İran petrolünü taşıyan tanker gemilere, bu ülkeye yönelik yaptırımları deldiği gerekçesiyle el koyduğu belirtildi.
Wall Street Journal'ın ABD'li üst düzey yetkililere atıfta bulunduğu haberine göre, ABD'li savcılar geçen ay İran'ın Venezuela'ya petrol gönderdiği 4 tankeri ele geçirmek için dava açtı.
Geçtiğimiz günlerde Luna, Pandi, Bering ve Bella adlı 4 geminin açık denizde ele geçirildiği ve gemilerin Houston, Teksas limanına doğru yola çıktığı kaydedildi.
Gemileri ele geçirmek için askeri güç kullanılmadığını belirten yetkililer, gemilere İran'a yaptırımlarla el konulduğunu açıkladı.
Bu olay ile ABD ilk kez İran petrolü taşıyan gemilere el koydu.
ABD'nin nükleer programı nedeniyle İran'a uyguladığı yaptırımlar kapsamında İran'ın petrol gelirlerinin kısılması hedefleniyor. İran ise nükleer programını "barışçıl nedenlerle" yürüttüğünü belirtiyor.