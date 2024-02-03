  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'nin Türkiye'ye F-35 teklifine Rusya'dan şok eden çıkış: Alçaklık

Çin, CIA ile dalga geçti! Üstüne bir de teşekkür ettiler

Rusya'dan şaşkına çeviren Türkiye açıklaması: Küstah bir baskı var, direniyorlar

Ekvador ve Rusya arasında silah gerilimi! Hatırlatma yaptılar

İsrail dünyaya ilan etti! 'Ateşkes sağlansa bile devam edeceğiz'

İşte bu beklenmiyordu! Dünyanın en sağlam telefonunu üreten dev şirket iflas etti

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Hafize Gaye Erkan açıklaması!

Son dakika! MB Başkanı Erkan görevinden affını istedi

Türkiye'ye müthiş doğalgaz müjdesi! Bölgeden doğalgaz fışkırmaya başladı, peş peşe kuyular açılacak

Ekrem beceriksizliklerine bir yenisini daha ekledi! İstanbul'da iki tramvay kafa kafaya çarpıştı!
Gündem ABD İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerini vurdu!
Gündem

ABD İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerini vurdu!

Yeniakit Publisher
2024-02-03 07:23:00 -
ABD İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerini vurdu!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, üs saldırısına karşılık olarak, Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. ABD Başkanı Biden, " Cevabımız bugün başladı. Bizim seçtiğimiz zaman ve yerlerde devam edecek." dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, üs saldırısına karşılık olarak, Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

BIDEN: CEVABIMIZ BUGÜN BAŞLADI

ABD Başkanı Joe Biden'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz pazar günü 3 ABD askeri öldürüldü. Bu öğleden sonra benim talimatım doğrultusunda Irak ve Suriye'deki hedefler vuruldu. Cevabımız bugün başladı. Bizim seçtiğimiz zaman ve yerlerde devam edecek. ABD, Orta Doğu'da çatışma peşinde değil ama bize zarar vermek isteyenler şunu bilsinler bir Amerikalıya zarar verirseniz karşılığını veririz." dedi.

CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy şu bilgileri paylaştı:

CENTCOM (ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı) şu açıklamayı yaptı:

ABD, İran İslam Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ve bağlantılı milis gruplara yönelik Suriye ve Irak’ta hava saldırıları düzenledi. Ağır bombardıman uçaklarının da bulunduğu çok sayıda uçakla 85'ten fazla hedefi vurdu. Hava saldırılarında 125'ten fazla hassas mühimmat kullanıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

ABD'nin Türkiye'ye F-35 teklifine Rusya'dan şok eden çıkış: Alçaklık
ABD'nin Türkiye'ye F-35 teklifine Rusya'dan şok eden çıkış: Alçaklık

Gündem

ABD'nin Türkiye'ye F-35 teklifine Rusya'dan şok eden çıkış: Alçaklık

ABD'den Orta Doğu'da intikam saldırısı! Çok sayıda hedef bombalandı
ABD'den Orta Doğu'da intikam saldırısı! Çok sayıda hedef bombalandı

Dünya

ABD'den Orta Doğu'da intikam saldırısı! Çok sayıda hedef bombalandı

Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor! Irak'tan ABD'ye saldırı tepkisi
Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor! Irak'tan ABD'ye saldırı tepkisi

Dünya

Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor! Irak'tan ABD'ye saldırı tepkisi

ABD Savunma Bakanı Austin: Bu daha başlangıç
ABD Savunma Bakanı Austin: Bu daha başlangıç

Dünya

ABD Savunma Bakanı Austin: Bu daha başlangıç

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23