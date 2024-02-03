ABD İran Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerini vurdu!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, üs saldırısına karşılık olarak, Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait hedeflere yönelik hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

BIDEN: CEVABIMIZ BUGÜN BAŞLADI

ABD Başkanı Joe Biden'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz pazar günü 3 ABD askeri öldürüldü. Bu öğleden sonra benim talimatım doğrultusunda Irak ve Suriye'deki hedefler vuruldu. Cevabımız bugün başladı. Bizim seçtiğimiz zaman ve yerlerde devam edecek. ABD, Orta Doğu'da çatışma peşinde değil ama bize zarar vermek isteyenler şunu bilsinler bir Amerikalıya zarar verirseniz karşılığını veririz." dedi.

CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy şu bilgileri paylaştı:

CENTCOM (ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı) şu açıklamayı yaptı:

ABD, İran İslam Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ve bağlantılı milis gruplara yönelik Suriye ve Irak’ta hava saldırıları düzenledi. Ağır bombardıman uçaklarının da bulunduğu çok sayıda uçakla 85'ten fazla hedefi vurdu. Hava saldırılarında 125'ten fazla hassas mühimmat kullanıldı.

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