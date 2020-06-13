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Dünya

ABD, Irak'tan çekilme şartını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagu, Irak’tan çekilme şartlarını açıkladı. Ortagu, “DEAŞ tehdidi var olduğu müddetçe ABD’nin askeri varlığı devam edecektir” dedi. ABD'nin başta Irak'taki altınlar olmak üzere birçok kaynağı çaldığı biliniyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 12:57:00 -
ABD, Irak'tan çekilme şartını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Washington yönetimi ile Bağdat yönetimi arasında yürütülen stratejik müzakerelerin olumlu geçtiğini belirterek, ABD’nin görüşmenin sonucunda ortaya çıkan tablonda memnun olduğunu ifade etti.

Rûdaw’a konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD ile Irak arasında başlayan stratejik müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ortagus, Irak ile ABD arasında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen müzakerelerin ardından, alınan kararlara dikkat çekerek, “DEAŞ tehdidi var olduğu müddetçe ABD’nin askeri varlığı devam edecektir” dedi.

Irak’ta milis güçlerin ve mezhepçiliğin ortadan kalkması gerektiğini ifade eden Ortagus, “IŞİD’in Irak’ta yok edildiğinden emin olduğumuz ana kadar Kuşkusuz biz Irak’ta misafir bir güç olarak varlığımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

ABD'nin Irak’a girdiğinde, kitle imha silahları yerine, çok miktarda altın külçeleriyle karşılaştılar ve yıllar geçmesine rağmen bu altınların kaderinin ne olduğu halen belirsiz.

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Yorumlar

vatandaş

işid kendi kendine peydah oldu el kaide gibi işidi kuran abd az şerefsiz hırsız değilsiniz buldunuz koltuk sevdalısı entarili şeytanları yolun bakalım
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