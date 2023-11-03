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Gündem ABD insansız hava araçları Gazze semalarında!
Gündem

ABD insansız hava araçları Gazze semalarında!

Yeniakit Publisher
2023-11-03 17:50:00 -
ABD insansız hava araçları Gazze semalarında!

ABD'ye ait insansız hava araçlarının Gazze Şeridi semalarında uçuşlar gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD'ye ait insansız hava araçlarının Gazze Şeridi semalarında uçuşlar gerçekleştirdiği bildirildi.
ABD ordusunun Gazze Şeridi semalarında keşif amacıyla insansız hava araçları uçurduğu belirtildi.

New York Times'a konuşan ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri de bu bilgiyi doğruladı.

ABD'li yetkililer, insansız hava araçlarının rehine kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için kullanıldığını ifade etti.

Söz konusu hava araçlarının ABD Özel Harekat kuvvetleri tarafından kullanılan MQ-9 Reaper'lar olduğu kaydedildi.

ABD'ye ait insansız hava araçlarının 7 Ekim'den bu yana bölgede uçuşlar yaptığı kaydedildi.
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ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine göre söz konusu "uçuşların amacı İsrail'in karadaki askeri operasyonlarını desteklemek değil, aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu rehinelerin yerlerini tespit etmek."

Uçuşların Gazze'nin güneyinde yoğunlaştığı dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bölgede düzenli olarak uçuş gerçekleştiren ABD'ye ait en az altı ayrı MQ-9 Reaper bulunuyor.

Kaynak: Mepa News

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