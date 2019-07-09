0553 313 94 23

ABD-İngiltere arasında kriz! 'Çok aptal, burnu havada bir soytarı'

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch'un ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili tweetlerinin ortaya çıkması üzerine Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada Darroch'a sert sözler söyledi.

09 Temmuz 2019 Salı 16:03
ABD-İngiltere arasında kriz! 'Çok aptal, burnu havada bir soytarı'

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch'un Trump yönetimi hakkında son derece eleştirel e-postalarının İngiliz Mail On Sunday gazetesine sızdırılmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump Twitter'da yeni mesajlar paylaştı.

Büyükelçiyi 'çok aptal' ve 'burnu havada bir soytarı' olarak tanımlayan Trump, "Çöken Brexit müzakereleri hakkında kendi ülkesi ve Başbakan May için konuşmalı" dedi.

Trump ayrıca ABD'nin dünyanın bir numaralı ekonomik ve askeri gücü olduğunu hatırlattı.

ABD Başkanı, ilk tepkisinde Sir Kim Darroch'un İngiltere'ye iyi bir şekilde hizmet etmediğini söylemişti.

Büyükelçi Darroch'un e-postalarında Beyaz Saray hakkında 'beceriksiz' ve 'eşi benzeri olmayan bir şekilde işlevsiz' ifadeleri yer alıyordu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, e-postaları kimlerin sızdırdığını araştırdıklarını açıkladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 16:03
  1. İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch
  2. ABD Başkanı Donald Trump

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Söke CHP’den ADD ve Şehit Aileleri Derneğine Ziyaret
    1. Söke CHP’den ADD ve Şehit Aileleri..
    2. Esmer şeker hafızayı zayıflatıyor!
    3. Ünlü anketçiden bomba açıklama: AK..
    4. Sivas'ta tır ile traktör çarpıştı: 2..
    5. Köln Diyanet Merkezi için yapılan..
    6. Söke Belediyesi Yaz Kurslarında 2 Bin..
    7. Devrekliler İstanbul’da bir araya..
    8. Marmarisli gazetecilere yeni basın..
    9. Ambalaj atığı tesisi çevre..
    10. Manisa’da tasarruf dönemi
    11. Husilere bağlı mahkemeden 31 kişiye..
    12. Başkan Esen, projelerini anlattı
    13. İl Koordinasyon Kurulu 3. dönem..
    14. İstanbul'da cildiye randevu cildiye..
    15. Mersin’in 5 yıllık ulaşım planı masaya..
    16. Adıyaman’da orman yangını
    17. Çocuklarda burun kanaması önemli
    18. On Birinci Kalkınma Planı TBMM Plan ve..
    19. Kütahya merkezli uyuşturucu..
    20. İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!