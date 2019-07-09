ABD-İngiltere arasında kriz! 'Çok aptal, burnu havada bir soytarı'

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch'un Trump yönetimi hakkında son derece eleştirel e-postalarının İngiliz Mail On Sunday gazetesine sızdırılmasının ardından, ABD Başkanı Donald Trump Twitter'da yeni mesajlar paylaştı.

Büyükelçiyi 'çok aptal' ve 'burnu havada bir soytarı' olarak tanımlayan Trump, "Çöken Brexit müzakereleri hakkında kendi ülkesi ve Başbakan May için konuşmalı" dedi.



Trump ayrıca ABD'nin dünyanın bir numaralı ekonomik ve askeri gücü olduğunu hatırlattı.



ABD Başkanı, ilk tepkisinde Sir Kim Darroch'un İngiltere'ye iyi bir şekilde hizmet etmediğini söylemişti.



Büyükelçi Darroch'un e-postalarında Beyaz Saray hakkında 'beceriksiz' ve 'eşi benzeri olmayan bir şekilde işlevsiz' ifadeleri yer alıyordu.



İngiltere Dışişleri Bakanlığı, e-postaları kimlerin sızdırdığını araştırdıklarını açıkladı.