ABD ilk kez bu kadar sert çıktı! "Rus askerlerini yok ederiz"

CIA’in eski direktörü David Petraeus, Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer silah tehdidini masaya çıkarmasından sonra konuşan CIA’nin eski direktörü, çok net konuştu.

Bir dönem Türkiye ile yakın temasta olan ve sık sık Ankara ile ilgili açıklamalarda bulunan Petraeus, “Moskova lideri çaresiz ve eğer Putin, Ukrayna’da nükleer silah kullanırsa ABD, Rus askerlerini yok eder” dedi. En son 2019’da “Türkiye’nin tavırları derin endişe yaratıyor fakat bizim onlarla ilişkimizde stratejik sabra ihtiyacımız var” diyen Petraeus, “Eğer Putin, nükleer silah kullanırsa ABD ve müttefikleri Ukrayna’daki Rus askerlerini ve ekipmanlarını yok eder ve Karadeniz’deki gemilerini de batırır” açıklamasında bulundu.

ABC News’e konuşan Petraeus, “Kağıt üzerinde konuşuyoruz tabii ki de ama böyle bir durumda biz NATO’ya önderlik ederek hep birlikte Rusya’nın Ukrayna’daki ve Kırım’daki silahlarını imha ederiz” ifadelerini kullandı.

Petraeus, Rusya’nın nükleer silah kullanması durumunda NATO’nun 5’inci maddesinin yürürlüğe girmeyeceğinin de altını çizdi. Deneyimli isim, “Fakat eğer radyasyon NATO üyesi ülkelere ulaşırsa bu durumda 5’inci madde uygulanabilir” dedi. NATO’nun 5’inci maddesinde herhangi bir NATO üyesi ülkeye saldırı durumunda bütün NATO üyesi ülkeler harekete geçerek üye ülkeye destek vermek zorunda.