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Dünya "ABD ile görüşme olmayacak"
Dünya

"ABD ile görüşme olmayacak"

İran Dışişleri Bakanı Zarif, nükleer anlaşma konusunda İran'ın, Viyana’da ABD ile yapması beklenen görüşmeye katılmayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 15:00:00 -
"ABD ile görüşme olmayacak"

Münübe Yılmaz

İran Dışişleri Bakanı Zarif, nükleer anlaşma konusunda İran'ın, Viyana’da ABD ile yapması beklenen görüşmeye katılmayacağını açıkladı. ABD’nin nükleer anlaşmaya geri dönmesi için Avrupa Birliği (AB), Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere'den üst düzey yetkililerin çevrim içi olarak gerçekleştirdiği toplantıdan sonra açıklama yapan Zarif, Twitter hesabından ABD yaptırımlarının kaldırılması ile ilgili görüştüklerini ifade etti. 6 Nisan'da Salı günü Avusturya’nın başkenti Viyana’da yüz yüze toplantı yapmak için anlaşıldığını belirten Zarif, toplantıya ABD’nin de katılacağı iddialarına “ABD-İran toplantısı olmayacak. Gereksiz.” yorumunu yaptı. Toplantıda bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı ise s“ABD, ortak nükleer anlaşma toplantısı dahil olmak üzere İran’ın katıldığı hiçbir toplantıya katılmayacak ve bu kesindir.” ifadesinde bulundu. Nükleer anlaşmanın koordinatörü olan AB ise daha önce, nükleer anlaşmanın katılımcıları ve ABD ile Viyana’da ayrı ayrı görüşeceğini dile getirmişti.

 

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