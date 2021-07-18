ABD ile Çin arasında büyük kriz patlak verdi

Yeni Akit Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklama, ABD’nin Hong Kong’a ilişkin olarak yaptığı sözde “ticaret uyarısıyla” Çin merkezi hükümetinin Hong Kong’daki irtibat ofisinin yetkililerine yaptırım uygulama kararına tepki gösterildi. Açıklamada, ABD’nin Hong Kong’a ilişkin sözde “ticari uyarıda” bulunduğu, Hong Kong’un iş ortamını karaladığı ve Çin merkezi hükümetinin Hong Kong’daki irtibat bürosunun yetkililerine yasa dışı şekilde yaptırım uyguladığı kaydedildi. Bu girişimin uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel kurallarını ihlal ettiğinin vurgulandığı açıklamada, söz konusu kararla Çin’in içişlerine ciddi şekilde müdahale edildiği aktarıldı. Açıklamada, Çin’in ABD’nin söz konusu girişimine kararlılıkla karşı çıktığı ve girişimi sert dille kınadığı ifade edildi.

“Hong Kong meselesi Çin’in içişlerine ait bir konudur!”

Çin’in öteden beri Bir Ülke, İki Sistem, Hong Kong’un Hong Konglular tarafından yönetilmesi ve yüksek derecede özerklik ilkelerini izlediğine işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çin’in Hong Kong’daki Ulusal Güvenlik Yasası’nın yürürlüğe girmesinden bu yana, Hong Kong’daki toplumsal düzen yeniden istikrara kavuştu; yabancı yatırımcılar da Hong Kong’da daha güvenli, istikrarlı ve öngörülebilir bir iş ortamı elde etti. Washington tarafından yapılan sözde ticari uyarıya, Hong Kong’daki Amerikan şirketleri tarafından da tepkiler gelmekte. ABD yönetimi gerçekleri bir kenara bırakarak, sözde ‘ticari uyarıyla’ Hong Kong’u karalamaya ve Hong Kong’daki yabancı yatırımcıları korkutmaya çalışmaktadır. Bu girişim, ABD’nin Hong Kong’un refahını ve istikrarını bozma, Çin’in içişlerine müdahale etme ve Çin’in kalkınmasını engelleme niyetlerini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Fakat, ABD bu amacına asla ulaşamayacaktır. ABD'nin sözde yaptırımları ve Çin’e baskı girişimleri boşa çıkacaktır. Hong Kong meselesi, Çin’in içişlerine ait bir konudur. Bu nedenle ABD, Hong Kong meselesine ve Çin’in içişlerine müdahale etmeyi derhal durdurmalıdır. Çin, egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumak için yasalarında yer alan gerekli bütün önlemleri alacaktır”