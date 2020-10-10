ABD ile birlikte İYİ Parti'nin Yeniçağ'ı da çark etti!

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AK Parti karşıtlığı nedeniyle Türkiye düşmanlığı yapmaktan imtina etmeyen Yeniçağ, ABD Büyükelçiliğiyle birlikte hareket ettiğine pişman oldu. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye’ye ilaç satmama tehdidinde bulunan ABD’ye çanak tutan Yeniçağ, dün yayınlanan yeni mesaj sonrası çark etti. Gazete, ABD’nin Türkiye’den sağlık konusunda yardım aldığına inanamadı.

“Türkiye bize yardım ediyor”

ABD Büyükelçiliği, dün bir mesaj yayınlayarak, “Türkiye, Amerika Birleşik Devleti'ne kişisel korucuyu ekipman sağlıyor” notunu düştü. Söz konusu mesaj, sağlık sektörü çöken ABD’nin karşısında Türk sağlık sisteminin gücünü ortaya koydu.

Yeniçağ’dan çark

ABD’li Satterfield’in tehdidinin ardından, “Sağlık sistemi batıyor” edebiyatı yapan Yeniçağ, büyükelçiliğin yeni mesajını “ABD elçiliğinden şaşırtan mesaj” manşetiyle duyurdu.

ABD’nin tehdidi

ABD Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, geçtiğimiz haftalarda, Türkiye’nin ABD’li ilaç şirketlerine borcunu ödememesi durumunda şirketlerin Türkiye’ye ilaç satmayı durdurabileceğini söyleyerek hükümeti alenen tehdit etmişti.

Yeniçağ ABD’ye çanak tuttu

ABD’li büyükelçinin skandal sözlerinin ardından muhalefet partileri, her zamanki gibi AK Parti düşmanlığı yaparak hükümeti hedef aldı ve yine milli bir duruş sergilememişti. Çakma Ülkücü İYİ Parti’nin gazetesi Yeniçağ da ABD’nin sözcülüğüne soyunarak AK Parti’yi hedef almış ve “Yerli, yabancı isyanda, ilaç krizi kapıda” manşetiyle çıkmıştı. Haberde, “İktidarın övündüğü sağlık sistemi alarm veriyor” ifadesine yer verilmişti.

CHP’li isim de ABD’nin yanında yer almıştı

ABD’nin tehdidi gündemdeyken, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de Türkiye’nin ilaç krizi yaşadığını iddia etmişti. BBC Türkçe'ye konuşan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin bugün Ankara'da ilaç firmalarının temsilcileriyle görüşmede olduğunu ve borçlara ilişkin yüzde 60'a varan indirim talep edildiğini iddia etmişti.

Emir, “Hem yerli hem yabancı ilaç firmalarıyla yapılan indirim görüşmeleri gerçek bir pazarlık değil. Kamu, aylardır krediyle yaşama savaşı veren ilaç sektörüne sopa gösteriyor ve hiç ödeme yapmama tehdidi ile pazarlık sürdürüyor.” demişti.

BirGün paçavrası da Türkiye’nin ilaç ve aşıda sorun yaşadığını iddia ederek kriz çığırtkanlığı yapmıştı.