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Dünya

ABD için kötü haber: Garantisi yok

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, koronavirüs vakalarının bazı bölgelerde hızla tırmandığı ABD'nin ''yanlış yöne doğru gittiğini'' söyledi. Bu bölgelerin tüm ülkeyi riske attığına işaret eden Fauci, Amerikalılar'ın güvenli ve etkili bir koronavirüs aşısı beklentisi içine girmeden salgını önlemede gerekeni yapmaları çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 22:48:00 -
ABD için kötü haber: Garantisi yok

Koronavirüs salgınında gelinen durumla ilgili Senato Sağlık, Eğitim, İstihdam ve Emeklilik Komisyonu’na Salı günü açıklamalarda bulunan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, “Bu ülkede herkesin ulaşabileceği güvenli ve etkili aşının olması oldukça önemli. Ancak güvenli ve etkili bir aşının garantisi yok” dedi.

Amerika genelinde karantina ve hareketlilik kısıtlamalarının gevşetilmesinden bu yana koronavirüs vakalarında ciddi oranda artış gözlemleniyor. Yaz mevsimi nedeniyle sosyal faaliyetlerin artması ve özellikle genç bireylerin yeniden açılan restoran ve bar gibi mekanlar başta olmak üzere birçok alanda normal hayata hızlı bir şekilde geri dönmesi, vaka artışlarının daha da yükseleceği endişesi yaratıyor.

“Günde 100 bin vaka görebiliriz”

Başta Texas ve Florida olmak üzere en az 10 eyalette tespit edilen vaka sayıları Haziran ayında ikiye katlarken, ülkenin ikinci en büyük kenti olan Los Angeles, Amerika’da salgının yeni merkezlerinden biri haline geldi. Kentte Pazartesi günü 3.000 yeni vaka tespit edildi.

Koronavirüs pandemisinde en fazla enfeksiyon ve ölüm vakası kaydedilen ülke olan Amerika’da şimdiye kadar 126 binden fazla insan, virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Son günlerde Amerika’da bir gün içinde tespit edilen yeni vaka sayıları 40 bini geçiyor.

Fauci, gerekli önlemlerin devam ettirilmemesi halinde, ülkede günlük yeni vaka sayısının 100 binlere bile ulaşabileceği uyarısını yaparak, ''Çok endişeliyim'' dedi. Fauci, halka açık mekanlarda maske takılması ve kalabalıkların uzak durulması gibi tedbirlere herkesin özen göstermesinin önemini vurguladı.

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