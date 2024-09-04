  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD iade etmeyi kabul etti! Elçiye teslim ettiler!
Gündem

ABD iade etmeyi kabul etti! Elçiye teslim ettiler!

Yeniakit Publisher
2024-09-04 11:49:00 - 2024-09-04 11:49:59
ABD iade etmeyi kabul etti! Elçiye teslim ettiler!

Yıllar önce Türkiye'den kaçırılıp ABD'de sergilenen Lidya dönemine ait kolye, Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu'na törenle teslim edildi.

Türkiye'den kaçırılarak ABD'nin Boston kentindeki bir müzede uzun yıllar sergilenen Lidya dönemine ait yaklaşık 2500 yıllık altın kolye, Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu'nda düzenlenen resmi törenle Türk yetkililere teslim edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Boston Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirilen törende, Manisa'nın Bintepeler bölgesinden kaçırılarak 1982'de ABD'ye getirilen altın kolyeyi, sergilendiği Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin görevlilerinden teslim aldı.

Büyük öneme sahip tarihi eserin devir töreninde Türkiye'nin Boston Başkonsolosu Murat Uğurluoğlu, New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel ve Boston Güzel Sanatlar Müzesi Yetkilileri hazır bulundu.

New York Kültür ve Tanıtma Ataşesi Hilal Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kolyenin yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda, altın ve karnelyan taşlarından yapılmış nar şeklinde boncuklardan oluştuğu bilgisini paylaştı.

Demirel, "Eser, milattan önce 6'ncı veya 5'inci yüzyıla tarihlendirilmekte olup Lidya sanatının karakteristik özelliklerini taşımaktadır.

Günümüze kadar iyi korunmuş olan bu eser, Manisa Müzesi Müdürlüğü envanterinde kayıtlı Bintepeler nekropol alanından çıkan diğer eserlerle benzerlik göstermektedir." dedi.

Altın kolyenin bölge için tarihi ve kültürel önemine değinen Demirel, "Bu eserin iadesi hem arkeolojik araştırmaların ilerlemesi hem de kültürel mirasımızın korunması açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir." diye konuştu.

Altın kolye

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, titizlikle yürütülen uzun çalışmalar sonucu, 1982'de Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nin koleksiyonuna aldığı altın kolyenin Manisa'nın Bintepeler olarak bilinen nekropol alanına ait olduğunu tespit etmişti.

Bakanlık tarafından yürütülen arşiv araştırmaları sonucu, kolyenin 1970'lerde Bintepeler bölgesinde yüzlerce Lidya tümülüsünün bulunduğu alandan yasa dışı kazılarla çıkarıldığı ve yurt dışına kaçırıldığı anlaşılmıştı.

Tarihi eser kaçakçılığını engelleyen 2 bekçiye başarı belgesi
Tarihi eser kaçakçılığını engelleyen 2 bekçiye başarı belgesi

Yerel

Tarihi eser kaçakçılığını engelleyen 2 bekçiye başarı belgesi

Kanalizasyondan tarihi eser çıktı!
Kanalizasyondan tarihi eser çıktı!

Yerel

Kanalizasyondan tarihi eser çıktı!

Erzurum'da tarihi eser ahır oldu! Valilik'ten açıklama geldi
Erzurum'da tarihi eser ahır oldu! Valilik'ten açıklama geldi

Yerel

Erzurum'da tarihi eser ahır oldu! Valilik'ten açıklama geldi

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23