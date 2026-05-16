ABD: Hizbullah'ın silahsızlandırılması için Lübnan ordusuna...

ABD, Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırabilmesi için ek finansman sağlanması çağrısında bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, "Hizbullah'ın silahsızlandırılması görevini üstlenmek oldukça zor bir iş" dedi.

Cooper, Capitol Hill'deki Senato Silahlı Hizmetler Komitesi oturumunda, "Hizbullah onlarca yıldır İran tarafından milyarlarca dolarla finanse edildi ve Hizbullah, Lübnan toplumunun dokusuna işlemiş durumda" dedi.

ABD'nin Lübnan ordusuna yardım için ne yapabileceği sorulan Cooper, Lübnan ordusuna sağlanan "mütevazı miktardaki paranın" faydalı olduğunu vurguladı.

Ancak Lübnan ordusunun daha fazlasını yapabileceğini belirten Cooper, "Daha fazlasını yapabilmeleri için gerekli finansmanı sağlamak bizim taahhüdümüz olabilir" ifadelerini kullandı.

ABD, 2006'dan bu yana Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve İç Güvenlik Güçleri'ne yaklaşık 3 milyar dolar yardım sağladı.

ABD'li yetkililer, bu finansmanın temel amacının Hizbullah'a karşı koymak olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Mepa News