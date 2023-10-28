ABD herkesi susturuyor! Ateşkes çağrısı yapan Yahudi Amerikalıları bir bir tutukladılar
İsrail’in Gazze’deki soykırımı tüm dünyada tepki çekerken, Amerika’daki Yahudilerin İsrail’e olan öfkesi böyle susturuldu. ABD polisi ateşkes çağrısı yapan yüzlerce Yahudi’yi tutukladı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana en şiddetli hava saldırılarını gerçekleştiriyor. İsrail Ordu Sözcüsü, Gazze sakinlerine seslenerek "Gazze'nin güneyinde daha güvenli koşulların bulunduğunu belirtmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Tüm bu gelişmeler ışığında dünya çapında İsrail’in katliamlarına tepki gösteren herkes susturulmaya devam ediliyor.
Gazze'de ateşkes çağrısı yapan yüzlerce Yahudi Amerikalı, #NewYork 'deki Grand Central Station'da tutuklandı.