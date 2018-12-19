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ABD Hazine Bakanı'ndan yüksek frekanslı işlem açıklaması

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin:- "Borsalardaki dalgalanmaların önemli bir bölümü piyasa yapısından kaynaklanıyor. Bunun bir bölümü, YFİ ve Volcker kuralının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kombinasyon"

19 Aralık 2018 Çarşamba 00:41
ABD Hazine Bakanı'ndan yüksek frekanslı işlem açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, hisse senedi piyasalarında yaşanan volatilitenin (oynaklık) kısmen yüksek frekanslı işlemlerden (YFİ) kaynaklandığını belirterek, "Daha uzun vadede piyasalar farklı ekonomik bileşenleri yansıtır ancak şimdi normal bir günde 500 puan aralığında değişimler yaşanıyor. Bunun önemli bir bölümü piyasa yapısıyla ilgili ve bu gözden geçireceğimiz birşey." dedi.

Bloomberg'e verdiği mülakatta gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Mnuchin, ABD endekslerinde günlük 500 puanlık değişimler yaşanmasının normal olmadığına işaret etti.

Mnuchin, "Daha uzun vadede piyasalar farklı ekonomik bileşenleri yansıtır ancak şimdi normal bir günde 500 puan aralığında değişimler yaşanıyor. Bunun önemli bir bölümü piyasa yapısıyla ilgili ve bu gözden geçireceğimiz birşey." açıklamasında bulundu.

YFİ ve Volcker kuralını, volatiliteye yol açan etkenler olarak nitelendiren Mnuchin, "Borsalardaki dalgalanmaların önemli bir bölümü piyasa yapısından kaynaklanıyor. Bunun bir bölümü, YFİ ve Volcker kuralının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kombinasyon." dedi.

Mnuchin, ayrıca kaldıraçlı kredilerin yarattığı risklerin Finansal İstikrar Gözetim Konseyi tarafından inceleneceğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin'in bu yorumları, ABD piyasalarının son haftalarda büyük kayıplar yaşayarak 2018 yılının tüm kazançlarını silmesinin ardından geldi.

- YFİ ve Volcker kuralı

Algoritmik alım-satım işlemlerinin bir alt sınıfı olan YFİ, önceden programlanan yatırım stratejileri doğrultusunda saniyenin milyonda biri hızlara ulaşan otomatik alım-satım işlemleri olarak tanımlanıyor.

Volcker kuralı ise bankaların müşterilerinin mevduatlarını kullanarak kendi çıkarları için ticari işlem yapmalarını yasaklıyor ve hedge fonları gibi riskli yatırım araçlarını kullanmalarını sınırlandırıyor.

2008 küresel finansal krizi sonrasında hayata geçen Volcker kuralı, ayrıca sermaye piyasası türev araçları, karmaşık piyasa işlemleri ve şirket yöneticilerinin ikramiyeleri ve kredi derecelendirme kuruşlarını hükümetin denetimine tabi hale getirmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 00:41
  1. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
  2. Borsa
  3. Yüksek frekanslı işlemler

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