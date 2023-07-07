ABD Hazine Bakanı Yellen’den Çin gezisi yorumu

Ziyareti öncesinde sosyal medya hesabından görüşlerini paylaşan Yellen, Çinli yetkililer ve iş dünyasının liderleriyle görüşmek üzere Beijing’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

“Amerikalı işçiler ile firmalara fayda sağlayan ve küresel zorluklar üzerinde iş birliği yapacak sağlıklı bir ekonomik rekabet arayışındayız” diyen Yellen, “Bu gezi, iletişim kurmak ve yanlış iletişimden veya yanlış anlaşılmadan kaçınmak için bir fırsat sunuyor” yorumunda bulundu. ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetimini bir dizi konu üzerinde iki ülke arasındaki iletişimi derinleştirmekle görevlendirdiğini belirten Yellen, ziyaretin buna fırsat sunduğunu belirtti.

Öte yandan gazetecilerin Yellen’ın ziyaretiyle ilgili sorularını yanıtlayan Çin Maliye Bakanlığı yöneticileri, ziyaretin Çin ve ABD liderlerinin Bali’de yaptıkları görüşmede varılan önemli anlaşmaları hayata geçirmek ve iki ülke arasındaki maliye ve finans alanlarında temas ve iletişimi güçlendirmek için atılan somut bir adım olduğunu belirtti.

Çinli yetkili, Çin-ABD ticari ve ekonomik ilişkilerinin karşılıklı yarar ve kazan-kazan ilkelerine dayandığını vurgulayarak, ticari savaşların, ticari ayrışmanın ve tedarik ile endüstriyel zincirlerin koparılmasının hiçbir tarafın yararına olmayacağını dile getirdi. Yetkili, ABD’nin, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlıklı gelişimini ve karşılıklı yararı gerçekleştirmek için elverişli bir ortam yaratmasını umduklarını ifade etti.

Yellen’ın, dört gün sürecek ziyareti kapsamında üst düzey Çinli yetkililerle çeşitli ikili konuları ele alması bekleniyor.

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