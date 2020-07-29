"ABD, hava terörü yaptı"

Münübe Yılmaz

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD savaş uçaklarının uluslararası hava sahasında İran yolcu uçağındaki yolcuların hayatını tehlikeye atmasını hava terörü olarak değerlendirdi. İran haber ajansı Pers Today'de yayınlanan haber, bugün bakanlar kurulu oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Amerika’nın bu tür cinayetleri daha önce de gerçekleştirdiğini kaydetti. "Amerika terör devletinin bu şeytanlığı, İran karşıtı politikalarının hezimete uğradığının işaretidir. Amerikalılar için bir tek seçenek kalmıştır, ki o da hak, kanun ve anlaşmalara uymak ve İran milletinin uğradığı hasarı telafi etmektir." ifadelerinde bulunan Ruhani, uluslararası sivil havacılık kurumu İKAO ve BM güvenlik konseyi ile birlikte tüm ülkelere Amerika’nın terör eylemine karşı durmaları için çağrıda bulundu. ABD'nin, İran ekonomisini dağıtmak istediğini belirten Ruhani, yaptırımlara rağmen ABD'nin İran ekonomisini engelleyemediğini söyledi.