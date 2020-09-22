  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD Hastalık Önleme Merkezi'nce yayımlanan Kovid-19 kılavuzunda yanlışlık
Aktüel

ABD Hastalık Önleme Merkezi'nce yayımlanan Kovid-19 kılavuzunda yanlışlık

Yeniakit Publisher
2020-09-22 00:43:15 -
ABD Hastalık Önleme Merkezi'nce yayımlanan Kovid-19 kılavuzunda yanlışlık

NEW YORK (AA) - ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hava yoluyla bulaşmasının virüsün yayılmasında ana etken olduğu yönündeki açıklamasında ''yanlışlık" olduğunu belirtti.

CDC'nin cuma günü resmi internet sitesinde yayımlanan yeni kılavuzda yer alan Kovid-19'un hava yoluyla bulaştığı bilgileri ''yanlışlıkla paylaşıldı'' ifadesine yer verilerek, sayfadan kaldırıldı.

Kurumdan yapılan açıklamada, ''Cuma günü, önerilen bir kılavuz değişikliği yanlışlıkla ajansımızın resmi internet sitesinde yayımlandı. Bu sadece bir taslak versiyondu.'' ifadesi paylaşıldı.

Söz konusu güncellemede, ''Enfekte bir kişi öksürdüğünde, hapşırdığında, şarkı söylediğinde, konuştuğunda veya nefes aldığında koronavirüs havadaki parçacıklar yoluyla yayılarak diğerlerine bulaşabilir. Bunun, virüsün yayılmasında ana etken olduğu düşünülüyor.'' değerlendirmesine yer veriliyordu.

CDC'nin cuma günü yaptığı güncellemeyi kaldırmasıyla Kovid-19 kılavuzu 24 Ağustos'ta yayımlanan tartışmalı versiyonuna dönmüş oldu.

Söz konusu versiyonda, virüse yakalanmış kişilerle 15 dakikadan fazla temas etmiş olsalar bile hastalık belirtisi göstermeyen kişilerin Kovid-19 testi yaptırmasının gerekli olmadığı belirtilmiş, bu sağlık uzmanları tarafından virüsün kontrol altına alınma çabalarını baltaladığı gerekçesiyle yoğun tepki çekmişti.

New York Times’in cuma günü yayımlanan haberinde, CDC'nin eleştirilere neden olan ilgili Kovid-19 test kılavuzunun bilim insanlarının onayı dışında ABD Sağlık Bakanlığı ve Beyaz Saray Kovid-19 Görev Gücü tarafından yazıldığı öne sürülmüştü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeşiller Partisi kuruldu
Siyaset

Yeşiller Partisi kuruldu

Emine Özkan ve Koray Doğan Urbarlı’nın eş sözcülüğünde bugün Yeşiller Partisi kuruldu.
Halk Ekmek'e yapılan fahiş zam sonrası bomba karikatür
Ekonomi

Halk Ekmek'e yapılan fahiş zam sonrası bomba karikatür

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zam furyasından Halk Ekmek de nasibini aldı. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki belediye, Halk Ekmek'e y..
Komşuda seferberlik hamlesi! Yedek kuvvetler göreve çağrıldı
Dünya

Komşuda seferberlik hamlesi! Yedek kuvvetler göreve çağrıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi, seferberlik çağrısında bulunarak yedek kuvvetleri göreve çağırdı. ..
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı