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Dünya ABD halkı yanıtladı: Trump mı, Biden mı?
Dünya

ABD halkı yanıtladı: Trump mı, Biden mı?

Yeniakit Publisher
2024-02-23 09:59:00 -
ABD halkı yanıtladı: Trump mı, Biden mı?

ABD'de bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin düzenlenen bir anketten, seçimi Cumhuriyetçi Parti adayı eski Başkan Donald Trump'ın kazanacağı sonucu çıktı.

ABD'de bu yıl yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin düzenlenen bir anketten, seçimi Cumhuriyetçi Parti adayı eski Başkan Donald Trump'ın kazanacağı sonucu çıktı.

Marquette Hukuk Fakültesi, 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde adayların durumuna yönelik 5-15 Şubat'ta yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, kayıtlı seçmenlerin yüzde 51'i Trump'a oy vereceğini belirtirken, Biden'ı tercih edenlerin oranı yüzde 49'da kaldı.

Olası seçmenler baz alındığında ise Trump'ın oyu bir puan artarak yüzde 52'ye çıktı, Biden'ın oyu ise bir puan azalarak yüzde 48'e düştü.

Ankete katılanlar, başkan adayının ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi ve eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley olması durumunda Cumhuriyetçi Partiyi yüzde 58 oranında destekleyeceklerini söylerken, bu denklemde Biden'ın oyları yüzde 42'ye indi.

Cumhuriyetçi Partinin kendi içinde başkan adayını belirlemeye yönelik soruya ise kayıtsız seçmenlerin yüzde 73'ü "Trump", yüzde 15'i "Haley" dedi.
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Demokratların ön seçimine yönelik anket sorusunda ise Biden'ı tercih edenler yüzde 66'lık üstünlük sağlasa da yüzde 27 oranında seçmen kararsız olduğunu ifade etti.

Farklı alanlarda güven veriyorlar
Öte yandan, seçmenler, göç, sınır güvenliği ve ekonomi gibi alanlarda Trump'a daha çok güven duyduklarını, Biden'ı ise kürtaj politikası, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri konusunda daha çok tercih ettiklerini belirtti.

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