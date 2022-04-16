ABD güdümlü ‘kirli 6’lı masa’ aday arayışını sürdürüyor! Kılıçdaroğlu bakın son olarak ne dedi!

Türkiye 2023 Haziran seçimlerine hazırlık yapıyor… Bugünlerde yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren muhalefet partileri, seçimlere çıkaracağı adaylara bir türlü karar veremiyor.

6 muhalefet partisinden oluşan Millet İttifakı peş peşe yaptığı toplantılardan henüz net bir karar çıkaramıyor.

Adaylık için en başta isimi geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise hemen hemen her gün konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıyor.

Son olarak Karar TV'de Elif Çakır ve Taha Akyol'un sunuculuğunu yaptığı bir programa katılan Kemal Kılıçdaroğlu, aday tartışmalarına değindi.

"Tek adayla gidelim, birinci turda kazanılır"

Seçilecek adayın devleti bilmesi gerektiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim şahsi kanaatim tek adayla gidelim ve birinci turda kazanalım. Mesele de bitsin.

"Çok iyi bir aday seçeceğiz"

Çok iyi bir aday seçeceğiz ve gerçekten Türkiye'yi çok iyi yöneteceğiz. Bütün hazırlıklarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

"Oturup karar vereceğiz"

Adayın, güven verecek bir aday olması gerektiğini de söyleyen Kılıdçaroğlu, toplantılara vurgu yaparak "Hepimiz oturacağız, karar vereceğiz." dedi.