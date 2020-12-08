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Sağlık ABD Gıda ve İlaç Dairesi duyurdu: BioNTech-Pfizer'in aşısı sonrası hayatını kaybetti
Sağlık

ABD Gıda ve İlaç Dairesi duyurdu: BioNTech-Pfizer'in aşısı sonrası hayatını kaybetti

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, BioNTech-Pfizer'in ürettiği aşının iki dozunun uygulandığı bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 20:02:00 - 2020-12-08 20:07:52
ABD Gıda ve İlaç Dairesi duyurdu: BioNTech-Pfizer'in aşısı sonrası hayatını kaybetti

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, BioNTech-Pfizer'in ürettiği aşının iki dozunun uygulandığı bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından yapılan açıklamada, BioNTech-Pfizer'in ürettiği aşının iki dozunun uygulandığı, obezite sınır çizgisinde ve damar sertleşmesi olan bir kişi üç gün sonra yaşamını yitirdi.

Yapılan açıklamada ölen kişinin neden hayatını kaybettiği açıklanmadı.

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