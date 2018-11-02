0553 313 94 23
impression

ABD geri adım attı! 'Özür diliyoruz'

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı, Suudi Arabistan'a sevk edilecek askerler için hazırlanan kitapçıkta yer alan, 'Kölelik 1962'de kaldırıldı ve köleler Suudi Arabistan nüfusuna karıştı.' ifadesiyle ilgili olarak özür mesajı yayınladı.

02 Kasım 2018 Cuma 20:01
ABD geri adım attı! 'Özür diliyoruz'

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suudi Arabistan'a sevk edilecek askerler için hazırladığı kitapçıkta yer alan ifadelerden ötürü özür diledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suudi Arabistan'a sevk edilecek askerler için hazırladığı kitapçıkta yer alan ifadelerden ötürü özür diledi.

CENTCOM, Suudi Arabistan'a gönderilecek askerler için hazırlanan Haziran 2018 tarihli el kitapçığını dün internet sitesinden yayınladı.

'Köleler Suudi Arabistan nüfusuna karıştı'

Kitapçığın, "Halk ve Nüfus" başlığı altındaki "Suudi Arabistan'da nüfus genel olarak tarih öncesi çağlardan beri yarımadada yaşayan yerli kabilelerden ve daha sonra Afrika'dan getirilen zenci (negro) kölelerin karışımından oluşur. Kölelik 1962'de kaldırıldı ve köleler Suudi Arabistan nüfusuna karıştı." ifadeleri tartışmalara yol açtı.

CENTCOM kısa bir süre sonra kitapçığı yayından kaldırarak ifadelerden dolayı özür diledi.

'Özür diliyoruz'

Konuyla ilgili açıklama yapan CENTCOM Sözcüsü Binbaşı Bill Urban, "Web sitemizde tam bir şekilde incelenmeden yüklenen uygunsuz belgeden dolayı üzgünüz ve bundan dolayı incinenlerden özür diliyoruz. İçeriğinden haber edilir edilmez belgeyi kaldırdık ve belge revizyon için yazılan ofise geri gönderildi." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 20:01
  1. Suudi Arabistan
  2. ABD
  3. Pentagon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD geri adım attı! 'Özür diliyoruz'
    1. ABD geri adım attı! 'Özür diliyoruz'
    2. Derbi öncesi 7 taraftar gözaltına alındı
    3. Hollanda'dan Kaşıkçı mesajı
    4. Beyin yaşınızı hesaplamak bu testle..
    5. Mikrop yuvaları ellerden düşmüyor
    6. Alex De Souza'dan Mathieu Valbuena'ya..
    7. Kaza yapan otomobil asılı kaldı
    8. Erdoğan gençlerle bir araya geldi
    9. Trump, kendi fotoğrafıyla duyurdu! '5..
    10. Terör örgütü DEAŞ'ın infazcısı..
    11. Borsa günü yükselişle kapattı
    12. Usta hoca Fenerbahçe için İstanbul'da
    13. Adnan Oktar Suç Örgütü havasını aldı!..
    14. CENTCOM'dan skandal kitapçığa özür..
    15. Taksiciye saldıran Danimarkalı..
    16. Ah kalbim nedir senden çektiğim!
    17. Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
    18. Bakan Albayrak: Hedefi yakalayacağız
    19. Tuncay Şanlı ve Ali Güneş bombası!
    20. Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu..
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019'da öğretmen ataması olacak mı?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman

    Günün Karikatürü

    2 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    ‘Defedin bu sürtüğü’
    ‘Defedin bu sürtüğü’