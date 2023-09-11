ABD Genelkurmay Başkanı'ndan dikkat çeken çıkış: Ukrayna'nın 30 günü kaldı!

Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Mark Milley, yaz başında Rusya'ya karşı saldırı başlatan Ukrayna’nın hava şartları ağırlaşmadan önce 30 veya 45 günlük bir süresi kaldığını söyledi.

Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'ya ciddi silah ve maddi destek veren ABD'nin Genelkurmay Başkanı, Kiev'in yaz başında başlattığı karşı saldırının sona ermek üzere olduğunu kaydetti.

BBC'ye konuşan Genelkurmay Başkanı Mark Milley, soğuk hava şartlarının Ukrayna'nın manevralarını zorlaştıracağını vurguladı.

Karşı saldırının beklenenden daha yavaş ilerlediğini itiraf eden Milley, şiddetli çatışmaların sürdüğünü kaydederek, "Ukraynalılar hala istikrarlı bir ilerleme kaydediyor" dedi.

ABD'li General Milley, karşı saldırının başarısız olup olmadığını söylemek için çok erken olduğunu, ancak Ukrayna'nın 'Rusya'nın ön saflarında çok istikrarlı bir hızla ilerlediğini' söyledi.

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Kış şartlarının askeri hareketliliği zorlaştıracağını kaydeden Milley, "Hala makul bir süre var, muhtemelen yaklaşık 30 ila 45 günlük bir savaş havası kaldı, yani Ukraynalıların işi bitmedi" dedi.

General Milley, "Savaşın en başında bunun uzun, yavaş, zorlu ve yüksek kayıplara yol açacağını söylemiştim ve olan da tam olarak bu" dedi.

Rus işgaline karşı savunma savaşı verdikten sonra yaz başlarında karşı saldırıya geçen Ukrayna, küçük kazanımlar elde ederken fazla ilerleme sağlayamadı.

Kaynak: Euronews