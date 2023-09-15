ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Amerikan televizyonuna itiraf: Afganistan'da yenildik! Gündemi altüst edecek!

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Amerikan televizyon kanalı ABC'ye verdiği röportajda Afganistan savaşı hakkında konuştu.

Genelkurmay Başkanı Milley, Amerika'nın savaşı kaybettiğini söyledi. “Savaş kaybedildi. Taliban ve müttefikleriyle 20 sene boyunca savaştık. Başkentte galip geldiler.”

Kabul Havalimanı’na gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 13 Amerikalıyı hatırlatan Milley, savaşın istedikleri gibi sonlanmadığını söyledi. “Savaş benim istediğim gibi sonlanmadı. Hiçbirimizin istediği gibi sonlanmadı.”

Taliban'ın yönetime geçmesinin ardından Amerikan kaynaklarına göre 124 bin büyükelçilik çalışanı tahliye edildi. Tahliyenin çok büyük bir lojistik başarı olduğunu söyleyen ABD Genelkurmay Başkanı, sürecin geç başlatıldığına yönelik eleştirilerin haklı olabileceğini söyledi. “Evet, Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı’nı tahliye etme kararı daha erken verilebilirdi.” (cnnturk)