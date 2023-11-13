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Gündem ABD Gazze'yi bıçaklı CIA füzesiyle vurdu
Gündem

ABD Gazze'yi bıçaklı CIA füzesiyle vurdu

Yeniakit Publisher
2023-11-13 09:18:00 - 2023-11-13 09:51:39

İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne üst üste dört kez saldırı düzenledi. İlk bilgilere göre kadın doğum binası da vuruldu.

İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne üst üste dört kez saldırı düzenledi. İlk bilgilere göre kadın doğum binası da vuruldu. Hamas, İsrail'in bölgenin en büyük hastanesine düzenlediği saldırıda en az 13 kişinin öldüğünü açıkladı.

Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine yönelik saldırıyla ilgili haberde, "İşgal güçleri, Şifa Hastanesi Yerleşkesi’ndeki bir poliklinik binasını roket ve top atışlarıyla bombaladı. Yerinden edilmiş kişilerin hedef alınması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı." ifadelerine yer verildi.

Fakat saldırı anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde hastane bahçesine fırlatılan füzenin patlamadığı görüldü.

Füzenin CIA’nın kullandığı SİHA’lardan fırlatılan R9X Hellfire olduğu anlaşıldı. Söz konusu füze, patlamaması ve çevresindeki bıçaklarıyla biliniyor. Genellikle hareketli hedefler için kullanılan füze, tamamen yok edilmek istenmeyen hedefler için tasarlandı.

Hastane bahçesinden gelen görüntülerde ise sivillerin üzerine fırlatılan füze bazı Filistinlilerin bacaklarını kopardığı görülüyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Halbuki ABD söz konusu füzeyi ilk çıkardığında sivil ölümleri azaltmak adına patlamayan silah geliştirdiklerini duyurmuş füzenin sadece hedefini paramparça ettiğiyle övünmüştü.

İşte o füze:

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