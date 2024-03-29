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Dünya ABD Gazze'de yaşanan açlıkla böyle dalga geçti!
Dünya

ABD Gazze'de yaşanan açlıkla böyle dalga geçti!

Yeniakit Publisher
2024-03-29 21:38:00 - 2024-03-29 21:54:59
ABD Gazze'de yaşanan açlıkla böyle dalga geçti!

İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı katliamın ortağı ABD'den skandal bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, yardımların engellendiği Gazzenin bazı bölgelerinde 'yüksek ihtimalle' açlık yaşandığını söyledi.

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik kuşatması gün geçtikçe acımasızlaşırken, bölgedeki insani kriz tehlikeli boyutlarda seyrediyor. İsrail askerlerinin saldırılarının devam etmesi ve gıda yardımlarının bölgeye girişinin engellenmesi Filistinlilerin bölgedeki yaşam mücadelesini zora sokuyor. ABD Dışişleri Bakanlığında görevli isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, bölgedeki insani durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD’li yetkili, Gazze’nin kuzeyindeki bazı bölgelerde açlık yaşandığının 'yüksek bir ihtimal' olduğunu ifade ederek dalga geçer gibi açıklamada bulundu. Reuters haber ajansına konuşan yetkili, yerleşim bölgesinin orta ve güney kesimlerinde açlığın henüz başlamadığını ancak tehlike oluşturmaya devam ettiğini söyleyerek, uluslararası toplumun “acilen” gıdaları kuzeye göndermesi gerektiğini vurguladı.

İsrail’den Gazze’ye insani yardıma engel

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail makamlarının Gazze Şeridi’nde yayılan kıtlığa rağmen BM insani yardım görevlerini engellediği aktarıldı. Yapılan açıklamada, İsrail’in 23-29 Mart tarihleri arasında 19 görevden 8’ini reddettiği, 8 görevi onayladığı ve 3 görevi de ertelendiği kaydedildi. Mart ayının başından bu yana toplam görevlerin yüzde 30’unun ertelendiği vurgulanan açıklamada, görevlerin “gıda dağıtımları, acil sağlık ekiplerinin hareketi, yakıt, beslenme ve sağlık değerlendirmeleri, hastanelere malzeme teslimatı, su ile hijyen faaliyetlerine destek” olduğu bildirildi.

Gazze’deki Filistinliler “felaket boyutunda açlıkla” karşı karşıya

UNRWA Sözcüsü Tamara Alrifai daha önce yaptığı açıklamada, Gazze’ye günde ortalama 155 kamyonun girdiğini belirtmiş, bu sayının Filistinlilerin ihtiyaçlarını karşılamak için gereken en az 500 kamyonun çok altında olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz hafta yayımlanan BM destekli bir raporda ise, Gazze’nin kuzeyinde Mart ayının ortasından Mayıs ayına kadar olan sürede her an kıtlık yaşanabileceği uyarısı yer almıştı. Raporda ayrıca Gazze’deki 2,3 milyon insanın yüzde 70’inden fazlasının “felaket boyutunda açlıkla” karşı karşıya olduğu belirtilmişti.

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