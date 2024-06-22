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Dünya ABD, fiyaskoya dönen iskeleyi kaldırıyor
Dünya

ABD, fiyaskoya dönen iskeleyi kaldırıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-22 15:13:00 -
ABD, fiyaskoya dönen iskeleyi kaldırıyor

The New York Times Gazetesi (NYT), ABD’nin Gazze Şeridi kıyısında insani yardımlar için başlattığı ve “fiyaskoyla” sonuçlanan yüzer iskele operasyonunu bitirebileceğini iddia etti.

NYT’de çıkan habere göre, yardım kuruluşları, ABD ordusunun Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için inşa ettiği 230 milyon dolarlık yüzer iskelenin işlevini yerine getirmede büyük ölçüde başarısız olduğunu ve muhtemelen bu yolla gerçekleştirilen operasyonların beklenenden haftalar önce sona ereceğini belirtti. Güvenlik endişeleri nedeniyle inşası bir süre durdurulan ve yapımından bu yana dalgalar nedeniyle hasar görüp onarılan iskele, sadece yaklaşık 10 gün hizmet verebildi. ABD’li askeri yetkililer, Biden yönetiminin başlangıçta eylül ayına kadar faaliyette kalacağını öngörmesine karşın son günlerde yardım kuruluşlarına, yüzer iskelenin gelecek ay sökülebileceğini aktarıyor.

Yüzer iskelenin beklenenden önce kaldırılmasının İsrail’e, insani yardımlar için daha çok karayolu açması yönünde baskı unsuru olmasını umduklarını ifade eden ABD’li askeri yetkililer, projenin Gazze’ye insani yardım sağlanması yönündeki acil ihtiyaca da dikkati çektiğini iddia ediyor.

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