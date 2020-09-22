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Dünya ABD, Filistin’i ekonomik ve siyasi olarak boğuyor
Dünya

ABD, Filistin’i ekonomik ve siyasi olarak boğuyor

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, Arap dünyasının kirli işler taşeronu Dahlan’ın Filistin yönetimine getirilmesi ile ilgili iddialara cevap verdi. ABD yönetiminin Filistin’i siyasi, mali ve ekonomik yönden kuşattığını vurgulayan İştiyye, “Hak sahibi güçlüdür. Davasının mal karşılığında pazarlığını yapmaz” sözleriyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 10:03:00 -
ABD, Filistin’i ekonomik ve siyasi olarak boğuyor

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD’nin Filistin yöne timini siyasi, mali ve ekonomik yönden kuşattığını söyledi. Iştiyye, işgal altındaki BatıYaka’nın Ramallah kentinde haftalık Bakanlar Kurulu toplantı- sında yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Filistinlilere yardımı kestiğini kabul ettiğini ve bazı Arap ülkelerinin kendilerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmelerini engellediğini belirtti.

ABD’nin izlediği bu siyasetle Filistin yönetimini baskı altına almayı, Filistinlilerin hak taleplerini ekonomik imkanlarla takas etmeyi hedeflediğini vurgulayan Iştiyye, “ABD Filistin’i siyasi, mali ve ekonomik olarak kuşatıyor. Hak sahibi güçlüdür, vatanına ve toprağına bağlılık iradesi sahipleri, davasının mal karşılığında pazarlığını yapmaz” dedi. Iştiyye konuşmasında ayrıca, Filistin davasına destek veren Arap halklarını ve ülkelerini de selamladı. ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, geçen hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesine verdiği mülakatta, Washington yönetiminin Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ı Filis tin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın yerine getirmeyi düşündüğünü söylemişti. Friedman'ın açıklamaları Filistin yöne timi ve Hamas tarafından tepkiyle karşılanmıştı. İsrail gazetesi de tepkiler üzerine Büyükelçi Friedman'ın söz konusu ifadesinde düzeltmeye gitmişti. Gazete, Friedman'ın ifadelerini, "Abbas'ı Dahlan ile değiştirmeyi düşünmüyoruz. Filistin yönetimini şekillendirme arzumuz yok" şeklinde değiştirmişti.

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