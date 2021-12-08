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Dünya ABD-FETÖ uşağı Enes Kanter'i “Türkiye sevdalısı” yaptılar
Dünya

ABD-FETÖ uşağı Enes Kanter'i “Türkiye sevdalısı” yaptılar

Amerikan New York Post gazetesi, yakın zamanda ABD vatandaşlığına geçen Enes Kanter’e övgüler düzdü. “Enes Kanter Freedom neden Amerikalı olmaktan gurur duyuyor?” başlığıyla yayınlanan yazıda alenen FETÖ propagandası yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 22:19:00 -
ABD-FETÖ uşağı Enes Kanter'i “Türkiye sevdalısı” yaptılar

Münübe Yılmaz

Yakın zamanda ABD vatandaşlığına geçen ve “Freedom (Özgürlük)” soyadını alan FETÖ’cü Enes Kanter, New York Post gazetesine konuştu. Cem Uzan döneminin Star gazetesinin Amerika versiyonu olan New York Post’ta “Enes Kanter Freedom neden Amerikalı olmaktan gurur duyuyor?” başlığıyla yayınlanan yazıda baştan sona FETÖ’cü propagandası yapıldı.

Favori renkleri kırmızı-beyazmış

“NBA yıldızı Enes Kanter Freedom, sahada oynarken Celtics yeşili giyiyor, ancak favori renkleri kırmızı, beyaz ve mavi” ifadeleriyle Türkiye düşmanı Kanter’i “Türkiye sevdalısı” gibi lanse etmeye çalışan New York Post, söz konusu yazıda “İsviçre doğumlu basketbolcu, ilk kez 2009 yılında basketbol oynayan bir lise öğrencisi olarak ABD’ye geldi ve sonunda geçen ay Amerikan vatandaşlığını kazandı. Enes Freedom’ın Amerika’yı çok sevmesi için iyi bir nedeni var. O, yıllardır yaşadığı ve çalıştığı ABD’de tüm Amerikan vatandaşlarına tanınan hakları gördü. Türkiye'de baskıcı bir hükümet rejimi altında büyüyen Freedom, Amerika'da insanlara tanınan ifade özgürlüğü karşısında şok oldu. O, 2009'da başına gelen bir olayı ‘Bir takım arkadaşım, o zamanki Başkan Barack Obama aleyhinde bir şey paylaşmıştı. Doğrusu bir hayli endişelendim. Ona 'Dostum, ne yapıyorsun? Seni hapse atacaklar' dedim. O ise alaycı bir şekilde güldü. Sonraki iki gün içinde polisin evine gitmemesi beni şok etti. Bunu Türkiye'de yapsaydı kesin tutuklanırdı’ şeklinde anlatıyor” herzelerine yer verdi.

Erdoğan’a “diktatör” dediler

Amerikan gazetesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan “diktatör” diye bahsetmesi de alçaklığı gözler önüne seren bir başka husus oldu.

 

 

 

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