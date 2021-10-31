ABD, F-16 vererek ilişkileri onarabilir

SETA Vakfı tarafından Washington’da düzenlenen panelde konuşan Wexler, iki ülke arasındaki gerginliğin F-35’ten F-16’ya taşınmasıyla “pozitif tarafın” ağırlık kazandığını vurgularken, “Bu önemli bir Amerikan silah satışı ve sektörü olumlu etkileyecek önemli bir destek. Bu Türkiye’yi de stratejik olarak daha sıkı şekilde Batı’ya ve NATO’ya bağlayacaktır. Biden yönetimi F-16 satışına karar verirse, Kongre’de muhalefetle karşılaşacak. Ancak Pentagon devreye girer ve özel sektör de bu politikaya katılırsa, Kongre’de gereken oy sağlanacaktır” diye konuştu.



Wexler, “Başkan Biden’ın yerinde olsaydım Glasgow’da Erdoan’la Afganistan ve İran’ı konuşmak isterdim. İran konusunda sadece İsrail ve Körfez ülkeleriyle değil Erdoğan’la önceden konuşulması gerekirdi. Çin ve Rusya’ya odaklanmış ABD için Türkiye ile iş birliği şimdi daha önemli” dedi.