ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza: Libya'da söz sahibi Türkiye'dir

ABD'nin eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, Türkiye'nin Libya'daki rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) destekleyen ilk ülke olduğunu ve İHA ve SİHA'larla askeri başarı elde ettiğini ifade eden Bryza, "Türkiye Libya'da başarılı oldu. Türkiye artık Libya'da söz sahibi, hakim güç. Bence övülmeyi hak ediyor, çünkü Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümeti destekleyen ilk ülke oldu. Hafter, Libya'yı bölmeye ve ele geçirmeye çalışıyor ve eğer yapabilirse doğu Libya'yı batı Libya'dan koparmak istiyor. Böylece Türkiye, insansız hava araçlarıyla, Libya iç savaşının son aşamasına bir son vermeye ve Hafter'i ateşkes aramaya zorladı. Hafter son günlerde tekrar saldırmaya başladı ancak Rus paralı askerleri Türkiye'nin başarısından dolayı ayrıldı ya da yeniden konuşlandırıldı. Bundan sonra ne olacağı, savaşın devam edip etmeyeceği ya da tarafların bir araya gelip gelmeyeceği aslında Türkiye ve Rusya'ya bağlı. Bunu yapmak isteyen kimse yok, bu yüzden korkarım ki bir süreliğine bu çıkmaz devam edecek. Türkiye'nin istediği şey Libya'yı bir arada tutmak. Libya bir arada kalırsa, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakat devam edebilecek" ifadelerini kullandı.