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ABD, Esed'den toprak istedi! Dikkat çeken zamanlama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yetkilileri, Şam yönetiminden Deeyrizor'un Salihiye bölgesini PKK'ya devretmesini istedi. Suriyeli muhalif isimlerden Deyrizor Askeri Konsey Eski Başkanı İsmail Molla Umeyr, Türkiye’nin inisiyatif aldığı her gelişmenin şer cephesinde paniğe yol açtığını ve küresel savaş lobilerinin de bu ittifakı desteklediğini söyledi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 19:01
ABD, Esed'den toprak istedi! Dikkat çeken zamanlama

Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen Suriye zirvesi Esed rejimi, PKK, DEAŞ ve ABD cephesini hareketlendirdi. Zirve öncesi Tel Rıfat bölgesinde taciz girişimlerinde bulunan YPG'li teröristler, Çobanbey ile Afrin'de 3 bombalı terör saldırısı gerçekleştirdi. Aynı dönemde Fırat Kalkanı bölgesine eylem amaçlı sızmaya çalışan DEAŞ hücreleri çökertildi. Esed rejimi ise zirve sırasında İdlib'de 13 sivil yerleşim birimini bombaladı. Zirve sürecinde bir hamle de ABD'den geldi.

ABD'li yetkililer Ruslarla görüştü

Deyrizor Askeri Konseyi Eski Başkanı Pilot Albay İsmail Molla Umeyr, Suriye'de görevli ABD makamlarının Salihiye'nin devri konusunda Rus yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Yeni Şafak gazetesine konuşan Albay Molla Umeyr, "Şam'ın son dönem PKK aleyhinde yaptığı açıklamalar, Ankara'da yapılan toplantı ve Esed'in Rakka, Deyrizor, Haseke aşiretleri üzerinde etkisini artırma girişimleri ABD'yi böyle bir hamleye itti. Henüz görüşme sonuçlarına dair bilgi paylaşımı yapılmadı. Ancak ABD Esed-İran-Rus ittifakının Fırat'ın doğusunda herhangi bir bölgede kontrol sağlamasını istemiyor. Bu nedenle de El Tabiye, Cezire, Haşşam, Hatle, Mirat ve Mazlum yerleşkelerinin PKK'ya devredilmesini talep ediyor" dedi.

Albay Umeyr şöyle devam etti: "İran, Şam'dan Irak'a uzanan koridorda etkin güce sahip. Bu bölgeler de kontrol büyük oranda İran destekli Şii militanlarda ve Tahran bu devir işlemine şiddetle karşı çıkıyor. Görüşme trafiğinin devam ettiği dönem ABD öncülüğündeki koalisyon unsurları başta El Bukemal olmak üzere İran destekli milislere ait mevzilere 4 ayrı hava saldırısı düzenledi" ifadelerini kullandı."

Kaynak: Yenişafak

 

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 19:01
  1. Ankara
  2. Esed rejimi
  3. Hasan Ruhani
  4. terör saldırısı
  5. YPG'li teröristler
  6. İran
  7. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı
  8. terör örgütü PKK/YPG

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  • kazım çobanderelikazım çobandereli13 dk önce
    gördünüzmüamerikakimden yanaymış!pkk'yatoprak istiyor tabi sonradan oraları israile katacaklar!

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