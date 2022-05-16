'ABD ekonomisinin resesyona girme riski çok yüksek!'

Goldman Sachs ekonomistleri ABD ekonomisi için bu yıl ve gelecek yıla ilişkin GSYH büyüme tahminlerini, finansal piyasalardaki dalgalanmayı yansıtacak şekilde aşağı yönlü revize ettiler.

Jan Hatzius liderliğindeki ekonomistler tarafından hazırlanan raporda, ABD ekonomisi çini 2022 yılı GSYH büyüme tahmini yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e ve 2023 büyüme beklentisi yüzde 2,2'den yüzde 1,6'ya çekildi.

Goldman Sachs ekonomistleri, "Büyümedeki bu yavaşlama açık iş sayısının düşmesine yardım edecek ancak işsizlik oranının bir miktar yukarı gitmesi de büyüm olasılık. İşsizlik oranında keskin bir artıştan kaçınılabileceği konusunda iyimser olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

Ekonomistler gelecek aylarda yüzde 3,4 olmasını bekledikleri işsizlik oranının 2023 sonunda yüzde 3,7'ye yükseleceğini tahmin ediyorlar.

Blankfein: ABD ekonomisinin resesyona girmesi riski çok yüksek

Goldman Sachs'ın eski CEO'su Lloyd Blankfein, ABD ekonomisinin resesyona girmesi olasılığını çok yüksek bir risk olarak gördüğünü söyledi.

CBS'e konuşan Blankfein, "Resesyon olasılığı çok, çok yüksek bir risk faktörü. Fed'in izleyeceği bir patika var. Ancak çok dar bir patika. Fed'in elinde çok güçlü araçlar olduğunu düşünüyorum. Bu araçlarda ince ayar yapmak zor ve bu araçları değiştirme ihtiyacını yeterince çabuk görmek zor, ama verilere iyi yanıt vermekte olduklarını düşünüyorum. Ancak kesinlikle bir risk var" dedi.