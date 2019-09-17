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ABD duyurdu: O füzeleri kullandılar

Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırıda kruz füzelerinin kullanıldığını duyurdu.

17 Eylül 2019 Salı 18:31
ABD duyurdu: O füzeleri kullandılar

ABD resmi makamları, Suudi Arabistan'a yapılan saldırıda kruz füzelerinin kullanıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine yapılan saldırıları ile ilgili ABD resmi makamları flaş açıklama yaptı. ABD yetkilileri Suudi Arabistan'a yapılan saldırıda kruz füzelerinin kullanıldığını duyurdu.

14 Eylül Cumartesi günü Suudi petrol endüstrisinin kalbi olan Doğu vilayetindeki ARAMCO tesislerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı yapıldığı duyurulmuştu. Saldırılar, ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesintiye yol açmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 18:31
  1. ABD
  2. Suudi Arabistan

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