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ABD duyurdu: Irak'ta 1 asker öldü

Irak'ın Musul şehrinde 1 ABD askeri hayatını kaybetti. Askerin ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 21:49
ABD duyurdu: Irak'ta 1 asker öldü

Irak’ın Musul kentinde 1 ABD askerinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada 1 ABD askerinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

ABD askerleri, Haziran 2014’te terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ın büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından Irak'a geri döndü. Irak'ta bulunan ABD askerlerinin sayısının 5 ile 6 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Musul’un güneyindeki Kayyare bölgesinde ABD askeri üssü bulunuyor. ABD askerlerinin ise Irak askerlerine eğitmenlik ve danışmanlık yapmakla mükellef olduğu açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 21:49
  1. ABD
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