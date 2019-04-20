ABD duyurdu: Irak'ta 1 asker öldü
Irak'ın Musul şehrinde 1 ABD askeri hayatını kaybetti. Askerin ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.20 Nisan 2019 Cumartesi 21:49
Irak’ın Musul kentinde 1 ABD askerinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Irak’ta terör örgütü DEAŞ’a karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada 1 ABD askerinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.
ABD askerleri, Haziran 2014’te terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ın büyük bir bölümünü işgal etmesinin ardından Irak'a geri döndü. Irak'ta bulunan ABD askerlerinin sayısının 5 ile 6 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Musul’un güneyindeki Kayyare bölgesinde ABD askeri üssü bulunuyor. ABD askerlerinin ise Irak askerlerine eğitmenlik ve danışmanlık yapmakla mükellef olduğu açıklanmıştı.
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