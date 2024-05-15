ABD Dışişleri'ne terleten soru: Soykırımı kabul etmek için limitiniz nedir?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yetkililerine Gazze’de yaşanan soykırım soruldu.
TRT Haber muhabiri Ali Artmaz, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel'e BM’nin soykırım tanımını okudu. "Şu ana kadar 15 Bin çocuk öldürüldü, soykırım konusunda nasıl ikna olacaksınız" diye sordu. Sözcünün "elimizde soykırım olduğuna dair yeterli veri yok" cevabına Artmaz, Biden’ın Ukrayna’da savaşın ikinci ayında Rusya’yı soykırımla itham ettiğini hatırlattı.
Gündem
Cihat Yaycı'dan Yunan adası tepkisi: Rakı balık mıdır senin milliyetçiliğin? Filistin ile de Deniz Yetki Alanı anlaşması imzalanmalı