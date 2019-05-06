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ABD Dışişlerinden Kıbrıs açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Margan Ortagus, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin "ABD, Türkiye'nin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) münhasır ekonomik bölge olarak tanımladığı alanda sondaj faaliyetlerini yapma niyetini duyurmasından derin kaygı duyuyor" açıklamasında bulundu

06 Mayıs 2019 Pazartesi 07:29
ABD Dışişlerinden Kıbrıs açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Margan Ortagus Ortagus, Türk gemilerinin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre; Margan Ortagus, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, Türkiye'nin, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) münhasır ekonomik bölge olarak tanımladığı alanda sondaj faaliyetlerini yapma niyetini duyurmasından derin kaygı duyuyor. Bu adım oldukça provokatif ve bölgede tansiyonu artırma riski taşıyor. Türk yetkililerini bu faaliyetleri durdurmaya ve tüm tarafları itidale davet ediyoruz."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin gerekli adımları attığını ve KKTC’nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve araştırma gemilerinin faaliyetlerine başladığını söylemişti.

 

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 07:54
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