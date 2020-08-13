ABD Dışişleri Müsteşarı David Hale: "FBI, Beyrut patlaması soruşturmasına katılacak"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı David Hale, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamaya ilişkin soruşturmada yer alacağını bildirdi.

Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ardından Lübnan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Hale, burada patlamaya ilişkin soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu.

Patlamadan en çok etkilenen mahallelerden birini ziyaret eden Hale, "FBI, Lübnan makamlarının daveti üzerine patlamaya ilişkin soruşturmada yer alacak." dedi.

Hale, bu soruşturmaya katılmanın ABD'nin Lübnan'a yardım etme yollarından biri olduğunu vurguladı.

Müsteşar Hale'in 3 gün sürecek Lübnan ziyaretinde, bu ülkenin yetkilileri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Lübnan'ın ardından 16 Ağustos'ta Güney Kıbrıs Rum kesimine seyahat edecek olan Hale, burada Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile görüşecek.