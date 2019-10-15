0553 313 94 23

ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın "durdurulması" için diplomatik çabalara hız verdiklerini açıkladı.

15 Ekim 2019 Salı 21:40
ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın "durdurulması" için diplomatik çabalara hız verdiklerini açıkladı.

Bakanlıkta düzenlenen brifingde konuşan üst düzey bir bakanlık yetkilisi, Suriye'deki son duruma ve Türkiye'nin yürüttüğü operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yetkili, Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın "durdurulması" için diplomatik çabalara hız verdiklerini bildirdi. Üst düzey bakanlık yetkilisi, sürece ilişkin "ateşkes" ifadesini kullanarak, "Ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarımızı artırıyoruz." görüşünü dile getirdi.

Bakanlık yetkilisi ayrıca, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan askerlerinin çekilmesine karşın bu bölgedeki hava kontrolünün halen ABD hava kuvvetlerinde olduğunu kaydetti.

Yetkili, Suriye'nin kuzeyindeki durumu "kriz" şeklinde tanımlayarak, krizin çözülmemesi durumunda Türkiye'ye yaptırımların artırılabileceği uyarısında bulundu, ancak bu konuda detaya girmeyeceğini belirtti.

Aynı yetkili, ABD askerlerinin Münbiç'ten tamamen çekildiğini ve bu bölgede herhangi bir Amerikan askerinin kalmadığını aktardı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'ın bahçesinde, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin operasyonu ve Suriye'deki durumu görüşmek üzere Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile Türkiye'ye gidebileceğini açıklamıştı.

Pompeo, Behram Salih ile görüştü

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile yaptığı telefon görüşmesinde, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pompeo ile Salih'in, "operasyonun durdurulması gerektiği" konusunda mutabık oldukları ifadesine yer verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 21:40
  1. ABD
  2. ABD Dışişleri Bakanlığı
  3. suriye
  4. Türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Berat Albayrak'tan dikkat çeken ABD hamlesi!
    1. Berat Albayrak'tan dikkat çeken ABD..
    2. Putin'in temsilcisi terör örgütüyle..
    3. ABD Dışişleri Bakanlığından Türkiye..
    4. Katar'dan Barış Pınarı Harekatı'na..
    5. Rebiülevvel ayı ne zaman başlayacak?..
    6. Peygamber Efendimizin "beni..
    7. Galatasaray Real Madrid maçı biletleri..
    8. Putin'in Suriye temsilcisinden küstah..
    9. Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar..
    10. Umaç helvası nasıl yapılır? Umaç..
    11. Emekli maaşı zam hesaplama nasıl..
    12. Çağla aşı nasıl yapılır? Çağla aşı..
    13. Brokoli çorbası nasıl yapılır? Brokoli..
    14. Esed'in haber ajansı duyurdu: ABD..
    15. Köftür nedir? Köftür'ün faydaları..
    16. Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi
    17. Nijerya, madenlerini çıkarmak için..
    18. Su kefiri nasıl yapılır? Su kefiri..
    19. Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme
    20. Terör örgütü yandaşlarının saldırısına..
    21. Barış Pınarı Harekatı'na bir destek de..
    22. Nihat Kahveci: Tek kelime ile...
    23. 'Keşmirlilere karşı kolektif eziyetler..
    24. Köfte nasıl yapılır? Lezzetli köfte..
    25. CNN'in başkanından 'Trump'ın azline..
    26. Bakanlık, Barış Pınarı Harekatı'ndaki..
    27. İsveç İspanya EURO 2020 eleme maçı..
    28. Türkiye İzlanda EURO 2020 eleme maçı..
    29. Kayserispor'da büyük kriz! Futbolcular..
    30. ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den..
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur