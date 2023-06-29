ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan skandal İsveç açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Miller, "Bunu kınıyoruz ancak ABD aynı zamanda ifade özgürlüğünü ve barışçıl toplanma hakkını demokrasinin unsurları olarak görüyor." dedi.

"Bu gösteriye izin verilmesini ifade özgürlüğü olarak değerlendiriyoruz. İzin verilmesi eylemleri onaylamak anlamına gelmiyor." diyen Miller, şöyle devam etti:

Hem insanların bu eylemleri yapmaya hakkı olduğunu düşünüp hem de bunların talihsiz olduğunu savunabiliriz.